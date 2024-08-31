Jakobs kahve mi Galatasaray'ın yeni transferi mi?

Bizim takımların transferlerini bazen anlayamıyorum.

Neden yapıyorlar; bilemiyorum.

Son örnek Galatasaray.

Sarı kırmızılıların Monaco'dan sol bek İsmail Jakobs'u transfer etmek için anlaştığı söyleniyor.

a Spor'un haberine göre de yarın gelecekmiş.

Her şeyi bilen Google'a Jakobs yazdım. Karşıma 125 yıllık kahve markası çıktı.

Futbolcu Jakobs'u ikinci aramamda buldum.

25 yaşında. Senegal asıllı. Milli takımında da oynamış.

Köln'de doğduğu için aynı zamanda Alman pasaportu da taşıyor.

Geçmişine baktım. Geçen sezon Monaco'da topu topu 22 lig maçında oynayabilmiş. 16'sı ilk 11'de.

Son 7 sezonda attığı gol sayısı sadece 1!

Demek pek başarılı bir futbolcu değil.

Merak ediyorum;

- Bu futbolcu neden alınıyor?

- Kimse gidip izledi mi?

- Görüntülerini seyretti mi?

- Vasatın altındaki futbolcu neden alınır?

- Adını yazınca önce kahve markası çıktığı için... Zaten müthiş olsa önce futbolcunun adı çıkar öyle değil mi?

Sanırım taraftar tepkileri gelince üst üste; Galatasaray acele transfer yapıyor. Önüne gelip de en uygun olanını seçiyor.

Avrupa takımları transfer yaparken, alacağı oyuncuyu en az bir yıl izliyor.

Bizde ise önüne gelen alınıyor.

Zaman zaman diğer takımlarda da oluyor bu.

Bu sefer de adamlar gönderilirken dünyanın parası tazminat ödeniyor.

Biraz ciddiyet lütfen.

Ülkenin parasına yazık oluyor.