Lugano Beşiktaş maçındaki en garip ve enteresan olayı açıkladı

Nasıl bir tesadüfse sürekli İsviçre takımlarıyla karşılaşıyoruz. Fenerbahçe, Galatasaray'dan sonra bu kez de Beşiktaş. Yine İsviçre yine İsviçre! Bir gariplik yok mu bu işte?

Ama şunu öğrendik. İsviçre takımları maça baskı ve enerjiyle başlıyor. Hele ilk yarılarda deli gibi koşuyor hepsi. Bu Fenerbahçe'nin Lugano maçlarında da böyle oldu, Galatasaray'ın Young Boys maçlarında da.

Lugano - Beşiktaş karşılaşmasında da aynı olayı gördük. Zaten tehlikeli ilk iki atağı onlar yaptılar.

Hele de yüreğimizin ağzımıza geldiği 17. dakikada. Sağdan gelen ortada Aliseda arka direkte topa vurdu. Kaleci Mert Günok'u geçti top. Neyse ki arkada Paulista vardı da topu çevirdi.

21. dakikada bu kez Steffen'in ceza sahası önünden savunmanın arasından attığı topla buluşan Vladi'nin şutunda, kaleci Mert Günok topun sahibi oldu.

İşte aynı dakikada ustalık konuştu. Paulista neredeyse 40 metreden öyle bir asist yaptı ki Gedson Fernandes topu bir anda önünde buldu. Ceza sahasına girdi ve ustalık dolu bir vuruşla golü attı.

Ama dediğim gibi... Bu İsviçre takımları ilk yarılarda enerji dolu oluyor. 34. dakikada Bislimi'nin beraberlik golünü atması bunun kanıtıydı.

Gelelim ikinci yarıya...

Beşiktaş iyi başladı bu yarıya... 51. dakikadaki golü nasıl anlatsam, bilmem nereden başlasam! Rafa Silva ceza sahasına hareketlenen Gedson'a öyle bir pas attı ki... Immobile'nin topun üstünden atlaması Lugano defansını allak bullak etti. Bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Fernandes topu filelere gönderdi.

Beşiktaş çok iyi oynuyor, farkı açar derken bir anlık dalgınlıkta Steffen'in golü yine umutlandırdı İsviçre takımını. Dakika 56.

İki dakika sonra da Van Bronchorst'un değişikliği geldi. Ndour'un yerine Onana girdi.

Ama 64. dakikada ceza alanına yapılan bir ortada sahanın o zamana kadar en iyilerinden olan Paulista'nın ters vuruşla topu kendi kalesine yollaması gelmez mi? Garip değil mi? İşin enteresanı Beşiktaş'ın yediği 3 golün de Masuakı'nın kanadından gelmesi bana göre.

Van Bronchorst Mustfa Hekimoğlu ve Muçi'yi aldı oyuna Immobile ve Rashica'nın yerine. Dakika 71'di.

Ama bu da bir şeyi değiştirmedi. Maç 3-3 bitti. Tamam galip gelemedi ama bu sonuç yeter gibi geliyor bana. Beşiktaş haftaya İstanbul'daki rövanşta turu geçer bence.