Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir'i seçimlerde yenemeyenler yine bel altı oyunlarına başladılar.

Neymiş efendim bir üyenin kapalı olan karısını TSYD havuzuna almamış.

Tamamen planlı bir uygulama.

Hayatı boyunca havuza gitmeyen arkadaş, seçim kaybedildikten sonra karısıyla birlikte havuza gitmeye kalkmış. Alınmayınca ortalığı ayağa kaldırmaya çalışıyor.

Oysa Tongsir, kapalı olan aileleri de düşünüp diğer havuzu onlara açmış.

Ama oraya gitmeyi reddedip, ille de o havuza gitmek istiyorlar; olay çıkarmaya çalışma değil mi bu?

Yok soruşturma açılıyor, yok suç duyurusunda bulunuluyor.

Bir de kargaların bile güleceği şekilde Tongsir için Fetöcü iddialarında bulunuyorlar.

Ben size 1981 yılında tanıdığım, o gün bugün ağabey kardeş ilişkisinde olduğum Oğuz Tongsir'i anlatayım mı?

Oğuz Tongsir nedir, ne değildir söyleyeyim mi?

Anlatayım.

Oğuz Tongsir gazetecidir. Torpille köşe sahibi olan herhangi bir kişi değildir.

Oğuz Tongsir Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğüne inanır, bir zamanlar bölücülere saygı gösterip de sonra maske değiştirenlerden değildir.

Oğuz Tongsir devletine saygılıdır, bağlıdır. Devletinin temel taşlarına saldıranlardan değildir.

Oğuz Tongsir, demokrattır, her seçimi açık farkla kazanmış, muhaliflerine de her zaman alan açıp saygı duymuştur. Faşist değildir.

Oğuz Tongsir Cumhuriyet değerlerine sıkı sıkıya bağlıdır, Atatürkçüdür, laiktir. İşiyle dini değerleri birbirine karıştırmaz. Açıklara nasıl davranıyorsa, kapalılara da öyle davranan bir demokrattır.

Oğuz Tongsir gazetecidir, tepeden tırnağa spor yazarıdır. Yukarıdan inme iliştirilmiş spor yazarı (!) hiç değildir.

Böyle planlı tuzaklar kuracağınıza toplayın imzayı, tekrar seçime gidilsin. Görün bakalım yine kim kazanacaktır.

Onun için bırakın bu işleri.

Bir de örnek vereyim. Ülkede yüzlerce tesettür otelleri havuzları var. Oraya açık birisi girebiliyor mu?

Oralarda mayo giyenlere, eşi ve çocuklarıyla denize girmek isteyenlere ayrı bir yer var mı?

Burada kapalıları da düşünmüş ve ayrı bir havuz tahsis etmiştir.

O halde aynı yere girmek istemenin manası bir plan değil midir?

Ben yıllarca gazetelerde televizyonlarda çalıştım. Bu şikayetçi arkadaşı görmedim hiç, tanımadım da.

Bilemiyorum yıllardır gitmediği havuza seçimden sonra birden bire neden gitmek istedi?

Ama Oğuz Tongsir gibi bir adamı suçlamaya kalkışmasını kabul edemiyorum.

İtiraz ediyorum.