Beşiktaş Sivasspor maçındaki büyük rezaleti açıkladı

Beşiktaş bu sezon farklı; bu doğru.

Ama teknik direktör Giovanni van Bronckhorst şaşırttı beni.

Semih Kılıçsoy'u kesip de yerine neden Muçi'yi koydu anlayamadım doğrusu.

Siyah beyazlı takım yine de iyi başladı Sivasspor maçına.

Bülent Uygun kendine göre önlemlerini almıştı ve doğru da yapmıştı.

Kanatları tıkamıştı, Rafa Silva'nın karşısına adam dikmişti, Ciro Immobile'yi de durdurmaya çalışıyordu.

Beşiktaş'ı durdurmak istiyordu yani. Ama ileri çıkmayı da düşünüyordu.

İlk yarıda tutmadı Bülent hocanın hesapları.

Çünkü Beşiktaş daha iyi oynuyor, topu hakimiyetinde tutuyor, seyrek de olsa pozisyona giriyordu.

26. dakikada da öne geçti Beşiktaş. Masuaku'nun soldan ortasında topun Radakovic'in eline temas etmesinin ardından VAR incelemesi yapan hakem penaltı noktasını gösterdi. 27. dakikada topun başına geçen Immobile durumu 1-0 yaptı.

İlk yarı da böyle bitti.

İkinci yarı başlayınca da görüldü ki sanki Sivasspor önde, Beşiktaş geride! Çünkü Sivasspor defans yapıyordu yine Beşiktaş ise hücum. Sivasspor bildiğiniz katı savunma yapıyordu yani!

62'de Muçi'nin yerine Semih Kılıçsoy girdi. 73'te de Immobile'nin yerine Semih, Musrati'nin yerine de Ndour oyuna alındı.

Geride kalan dakikalarda Beşiktaş üstündü, Sivasspor kalabalık bir savunmayla karşılık verdi. Ama 89. dakikadaki büyük defans hatasını affetmeyen Fernandes skoru 2-0 olarak ilan etti.

Her şey bir kenara. Maçın 26. dakikasında penaltıyı görmemesi bir rezalettir. Ne yani VAR olmasaydı o yüzde yüz penaltı güme mi gidecekti? Demek ki gidecekti. Gözünün önündeki görmeyen hakeme ne denir ki?

Beşiktaşlılar galibiyete rağmen bunu görmelidir.