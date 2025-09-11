Ali Koç düştü!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, talihsiz bir kaza yaşadı. Koç, açıklama yaptığı sırada dengesini kaybdederek yere düştü.

Fenerbahçe'de seçime sayılı günler kala, başkan adayları çalışmalarına devam ediyor. Mevcut başkan Ali Koç son olarak 1907 Fenerbahçe Derneği üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Vaatlerini sunarak üyelerden oy desteği isteyen Koç, konuşması sırasında korkutan bir an yaşandı.

ALİ KOÇ PLATFORMDAN DÜŞTÜ!

Ali Koç konuşmasının bir bölümünde, konuşma yaptığı platformun en uc kısmına kadar gelince bir anda dengesini kaybederek yere düştü.

Talihsiz kaza sonrası salonda bulunan üyeler büyük bir korku yaşarken Koç, hemen ayağa kalkarak konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

İşte o anlar;

