Galatasaray Eyüp Aydın için Süper Lig ekibiyle anlaştı!

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray Eyüp Aydın için Süper Lig ekibiyle anlaştı!

Galatasaray'ın kadrosunda düşünmediği Eyüp Aydın'ın yeni adresi belli oldu. Süper Lig'in iddialı ekibi Samsunspor, gurbetçi oyuncunun transferi için sarı-kırmızılılarla anlaşmaya vardı.

Galatasaray'da orta saha oyuncusu Eyüp Aydın, transferin son günlerinde Samsunspor'a imza atmaya hazırlanıyor. Galatasaray ve Samsunspor, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun kiralık transferi için anlaşma sağladı.

Transferde son dakika sürprizi! Mich Batshuayi Süper Lig'e geri dönüyorTransferde son dakika sürprizi! Mich Batshuayi Süper Lig'e geri dönüyor

t.jpeg

Jonas Svensson'a Süper Lig'den çifte talip!Jonas Svensson'a Süper Lig'den çifte talip!

Eyüp Aydın'ın, Galatasaray ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Genç futbolcunun, Samsunspor'a kiralanmadan önce sözleşmesinin Galatasaray'daki sözleşmesinin uzatılması bekleniyor.

Galatasaray forması altında 16 maçta süre bulan Eyüp Aydın, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

Atletico Madrid Galatasaray'ın yıldızını istiyor!Atletico Madrid Galatasaray'ın yıldızını istiyor!

Transferi resmen duyurdular! Süper Lig'de büyük sürpriz: Vedat Muriqi ezeli rakibe imza atıyorTransferi resmen duyurdular! Süper Lig'de büyük sürpriz: Vedat Muriqi ezeli rakibe imza atıyor

Transferi resmen açıkladılar! Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: Yeni takımını duyanlar inanamadıTransferi resmen açıkladılar! Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: Yeni takımını duyanlar inanamadı

Domenico Todesco Fenerbahçe'de çok hızlı başladı! 2 yıldız oyuncunun biletini kesti: Süper Lig ekibi görüşmelere başladıDomenico Todesco Fenerbahçe'de çok hızlı başladı! 2 yıldız oyuncunun biletini kesti: Süper Lig ekibi görüşmelere başladı

Son Haberler
Galatasaray Eyüp Aydın için Süper Lig ekibiyle anlaştı!
Galatasaray Eyüp Aydın için Süper Lig ekibiyle anlaştı!
MHP’nin ‘Öcalan’ talebi komisyona geliyor! Açılım tiyatrosu kaldığı yerden devam ediyor…
MHP’nin ‘Öcalan’ talebi komisyona geliyor! Açılım tiyatrosu kaldığı yerden devam ediyor…
Brent petrolün varil fiyatı güne düşüşle başladı! İşte brent petrolde günün ilk rakamı (11 Eylül 2025)
Brent petrolün varil fiyatı güne düşüşle başladı!
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı! (11 Eylül 2025)
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı!
Tatil dönüşünde sağlığı koruma yollarını uzmanlar anlattı
Tatil dönüşünde sağlığı koruma yollarını uzmanlar anlattı