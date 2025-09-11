Galatasaray Eyüp Aydın için Süper Lig ekibiyle anlaştı!

Galatasaray'da orta saha oyuncusu Eyüp Aydın, transferin son günlerinde Samsunspor'a imza atmaya hazırlanıyor. Galatasaray ve Samsunspor, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun kiralık transferi için anlaşma sağladı.
Eyüp Aydın'ın, Galatasaray ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Genç futbolcunun, Samsunspor'a kiralanmadan önce sözleşmesinin Galatasaray'daki sözleşmesinin uzatılması bekleniyor.
Galatasaray forması altında 16 maçta süre bulan Eyüp Aydın, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
