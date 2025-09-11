Jonas Svensson'a Süper Lig'den çifte talip!

Kaynak: Haber Merkezi
Jonas Svensson'a Süper Lig'den çifte talip!

Beşiktaş'ın üstünü çizdiği Jonas Svensson'a talipler çıktı. Süper Lig'in 2 ekibi, Norveçli oyuncu için siyah-beyazlıların kapısını çaldıç

Beşiktaş'ta teknik heyetin yeni sezon planlamasında kadroda düşünülmeyen Jonas Svensson'a Süper Lig'den iki talip çıktı. Norveçli sağ bek için Antalyaspor ve Kocaelispor devreye girdi.

Her iki kulübün de Beşiktaş ile temas kurarak oyuncunun durumunu sorduğu öğrenilirken, transferin birkaç gün içerisinde netlik kazanması bekleniyor. Svensson'un düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği ve bu doğrultuda tercih yapacağı kaydedildi.

BEŞİKTAŞ KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Beşiktaş cephesi ise oyuncunun ayrılığı konusunda kolaylık sağlamaya hazır. 32 yaşındaki futbolcunun, Antalyaspor'un teklifine daha sıcak baktığı öne sürüldü.

Taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği ve transferin kısa süre içinde sonuçlanacağı aktarıldı.

