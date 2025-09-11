Jonas Svensson'a Süper Lig'den çifte talip!

Beşiktaş'ta teknik heyetin yeni sezon planlamasında kadroda düşünülmeyen Jonas Svensson'a Süper Lig'den iki talip çıktı. Norveçli sağ bek için Antalyaspor ve Kocaelispor devreye girdi.

Her iki kulübün de Beşiktaş ile temas kurarak oyuncunun durumunu sorduğu öğrenilirken, transferin birkaç gün içerisinde netlik kazanması bekleniyor. Svensson'un düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği ve bu doğrultuda tercih yapacağı kaydedildi.

Transferde son dakika sürprizi! Mich Batshuayi Süper Lig'e geri dönüyor

Atletico Madrid Galatasaray'ın yıldızını istiyor!

BEŞİKTAŞ KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Beşiktaş cephesi ise oyuncunun ayrılığı konusunda kolaylık sağlamaya hazır. 32 yaşındaki futbolcunun, Antalyaspor'un teklifine daha sıcak baktığı öne sürüldü.

Taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği ve transferin kısa süre içinde sonuçlanacağı aktarıldı.

Transferi resmen duyurdular! Süper Lig'de büyük sürpriz: Vedat Muriqi ezeli rakibe imza atıyor

Transferi resmen açıkladılar! Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: Yeni takımını duyanlar inanamadı

Domenico Todesco Fenerbahçe'de çok hızlı başladı! 2 yıldız oyuncunun biletini kesti: Süper Lig ekibi görüşmelere başladı