Ali Koç İstanbul gecelerinde

Dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç ile ortak olduğu alkol markası için 'yaza merhaba' daveti düzenledi. Davette eşini yalnız bırakmayan Ali Koç, derbi sonrasındaki gerginliği de üzerinden attı.

Nevbahar Koç ile Mert Alaş'ın davetine çok sayıda ünlü isim katıldı.

Sosyetenin ünlü simalarından Mina Kalpakçıoğlu'nun sahibi olduğu ajansın organizasyonunu yaptığı Etiler’deki partiye çok sayıda ünlü isim katıldı.

Geceye katılan isimler arasında Serenay Sarıkaya, Berrak Tüzünataç, Çağatay Ulusoy, Kerem Bursin, Ece Sukan, Çağla Şikel, Edis, Taro Emir, İlker İnanoğlu, Pelin Akil de vardı.

Oyuncu Berrak Tüzünataç, gecede kıyafetiyle bütün gözleri üzerine çekti.

Geceye katılanlar arasındaki Serenay Sarıkaya eski aşkları Kerem Bursin ve Çağatay Ulusoy’la pişti oldu.

Çıkışta magazincilerin mikrofon uzattığı güzel oyuncu sorulara cevap vermedi. 36 yaşındaki Bursin ise sorulara "Serenay'a bayılıyorum” derken Çağatay Ulusoy gülerek “Herkes oradaydı” diyerek soruları geçiştirdi.