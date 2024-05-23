Ali Koç'un eğlence gecesinden ilk kare

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç ve ünlü fotoğrafçı Mert Alaş’ın ortak olduğu alkol markasının geçtiğimiz günlerde 'yaza merhaba' partisi düzenlenmişti.

Partide karısına eşlik eden Ali Koç, sadece gecenin çıkışında dışarıda bekleyen gazeteciler tarafından görüntülenmişti. Çok sayıda ünlünün katıldığı davetin fotoğrafları sır gibi saklanıyordu. Aradan birkaç gün geçtikten sonra Nevbahar Koç’un ortağı olduğu markanın resmi Instagram hesabından gecenin fotoğrafları servis edilmeye başlandı.

Paylaşılan bu kareler arasında özel hayatlarında görüntülenmemeye özen gösteren Ali Koç ve Nevbahar Koç’un da fotoğrafı vardı. Şevval Sam’ın oğlu Taro Emir Tekin’in de yer aldığı fotoğrafta Ali Koç’un neşeli hali gözlerden kaçmadı.

Ev sahibi Nevbahar Koç, oyuncu Serenay Sarıkaya ve Kızıl Goncalar dizisiyle adından söz ettiren Mert Yazıcıoğlu ile birlikte keyifli dakikalar geçirdi.

Manken Ece Sükan, yakın arkadaş oldukları bilinen Mert Alaş'ın partisinde bol bol dans etti.

Yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin, Berrak Tüzünataç ve Dilan Gerede Erkaya gece boyunca sohbet etti.

Yakışıklı oyuncular Çağatay Ulusoy ve Birkan Sokullu da geceye katılan isimler arasındaydı.

Sosyetik güzel Derin Mermerci de gecenin davetlileri arasındaydı.