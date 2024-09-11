Ali Koç mikrofonu kaptı haykırdı: Yaşa Mustafa Kemal yaşa

Düzenleme: Abdullah Kerzi
Ali Koç mikrofonu kaptı haykırdı: Yaşa Mustafa Kemal yaşa

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İzmir'de şarkıcı Kıraç ile birlikte İzmir Marşı’nı söyledi.

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluş günü 9 Eylül’de Fenerbahçeliler bir araya geldi. Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nın 70. Yıldönümü için düzenlenen gecede Fenerbahçe için marş yazan Şarkıcı Kıraç sahne aldı.

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Kıraç, İzmir Marşı’nı söylediği sırada mikrofonu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a uzattı. Oturduğu masadan ayağa kalkan Koç, büyük bir coşkuyla İzmir Marşı’nı söyledi.

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Geceye katılanlar o anları kaydetmek için telefonlarına sarıldı.

Organizasyonla ilgili açıklama yapan Kıraç da “Sevgili başkanımız Ali Koç ile birlikte hem İzmir hem de Fenerbahçe için söyledik. Kadın voleybolumuzun 70. Yıldönümünde Sarı Melekler de eşlik etti tabi ki. Teşekkürler Fenerbahçem” ifadelerini kullandı.

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