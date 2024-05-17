Ali Koç resmen açıkladı

Fenerbahçe’de 30-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan başkanlık seçimleri öncesi başkan Ali Koç aday olması için gerekli imzaları Yüksek Divan kurulu Başkanlığı’na teslim etti.

Ali Koç konuya ilişkin yaptığı "Yüksek katılımla gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz olağan seçimli genel kurulumuzun, 2018 yılından itibaren güçlenen Fenerbahçe demokrasisine yakışır bir şekilde hayata geçmesini; seçim sonuçlarının şimdiden camiamıza hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

Ali Koç’un karşısında adaylığını duyuran Aziz Yıldırım’ın ise önümüzdeki günlerde imzaları teslim etmesi bekleniyor.