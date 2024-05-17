Ali Koç resmen açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç resmen açıkladı
Ali Koç başkanlık için gerekli imzaları sundu.

Fenerbahçe’de 30-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan başkanlık seçimleri öncesi başkan Ali Koç aday olması için gerekli imzaları Yüksek Divan kurulu Başkanlığı’na teslim etti.

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Ali Koç konuya ilişkin yaptığı "Yüksek katılımla gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz olağan seçimli genel kurulumuzun, 2018 yılından itibaren güçlenen Fenerbahçe demokrasisine yakışır bir şekilde hayata geçmesini; seçim sonuçlarının şimdiden camiamıza hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

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Ali Koç’un karşısında adaylığını duyuran Aziz Yıldırım’ın ise önümüzdeki günlerde imzaları teslim etmesi bekleniyor.

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