Ünlü iş adamı Aziz Yıldırım'ı reddetti

Süper Lig’de şampiyonluk yarışında Galatasaray’ın 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe’de gündem yaklaşan seçime çevrildi.

30-31 Mayıs tarihleri arasında yapılacak seçimlerde mevcut başkan Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım 2018’in rövanşında karşı karşıya gelecek.

Adaylı açıklamadan önce çalışmalarına başlayan ve seçilmesi halinde Jose Mourinho’yu takımın başına getireceğini söyleyen Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu listesinde kimlerin yer alacağı ise merak konusu.

Güçlü bir yönetim kurulu kurması gerektiğinin farkında olan Aziz Yıldırım bu doğrultuda ünlü iş insanı Selim Koray’a teklif götürdü.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi ve 2011-2013 TFF Milli Takımlar Sorumlusu olan Selim Koray’ın ise bu teklifi reddettiği ortaya çıktı.