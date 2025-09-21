Mauro Icardi için olay iddia! Galatasaray taraftarları deliye döndü

Galatasaray'da sakatlığını yeni yeni atlatan ve form tutmaya çalışan Mauro Icardi, Victor Osimhen'in yokluğunda Frankfurt deplasmanında ilk 11'de kendine yer bulamamıştı. Ortaya atılan iddiaya gör;e Mauro Icardi, Frankfurt maçının devre arasında takımla ısınmaya çıkmayı reddetti.

GALATASARAY TARAFTARI MAURO ICARDI'YE TEPKİ GÖSTERDİ

Gazeteci Ali Naci Küçük, "Icardi ilk 11'de oynamadığı için kapris yapıp ısınmaya çıkmamış. Icardi'ye göre onun Frankfurt maçında oynuyor olması lazımmış." ifadelerini kullandı. Ortaya atılan bu iddianın ardından sarı-kırmızılı taraftarların bazıları Icardi'ye tepki gösterdi.

Okan Buruk'un Mauro Icardi'nin fazla kiloları ve form durumunu göz önünde bulundurarak Frankfurt deplasmanında oynatmadığı ifade edilmişti.

