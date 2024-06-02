Ali Koç transferde Aziz Yıldırım'ı mutlaka dinlemeli

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç transferde Aziz Yıldırım'ı mutlaka dinlemeli

Sedat KAYA yazdı: Ali Koç transferde Aziz Yıldırım'ı mutlaka dinlemeli.

Son iki gündür medyadaki manşetleri görünce şaşırdım doğrusu.
Yok efendim Ali Koç Mourihno ile anlaşarak Aziz Yıldırım'a çalım atmış.
Yok efendim, Aziz Yıldırım Mourinho Ali Koç ile anlaşınca çok bozulmuş.
Hepsi masa başında üretilmiş masallar.
La Fontaine okusa, eziklik kompleksi yaşar.
Yahu beyler Aziz Yıldırım başkan adaylığını açıkladığında şunları dememiş miydi?

"Seçimi kazanırsak, Jose Mourinho'yu getireceğim. Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Mevcut yönetim de görüşsün, hatta anlaşmaya çalışsın. Onlar ya da biz, seçimi kim kazanırsa Mourinho ile yola devam etsin. Biz kaybedersek Mourinho'nun parasının yarısını ödemeyi taahhüt ediyorum."

Aziz Yıldırım'ın bu sözlerinden sonra Ali Koç Mourinho'yu gündemine almadı mı?
Yani ortada bir çalım yok.
Bir ortak akıl var.
Fenerbahçe Mourinho'yu ortak akılla aldı.
Keşke transferde de bu ortak akıl devreye girse.
Aziz Yıldırım kimine göre öyledir, kimine göre böyledir ama transferde gözü hep yükseklerdedir.
Başkanlığı döneminde aldığı isimleri bir hatırlayalım.
Roberto Carlos, Anelka, Ortega, Van Hoijdonk, Alex, Kuyt, Robin van Persie, Kezman, Nani.
Daha kimler kimler.
Bu işi biliyor.
Ali Koç'un yerinde olsam Mourinho'nun istediği transferler konusunda Aziz Yıldırım'dan fikir alırım.
Söz konusu Fenerbahçe ise kompleks, ego teferruattır.

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