Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın canlı yayına çıkacağı kanal belli oldu

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Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın canlı yayına çıkacağı kanal belli oldu

Ali Koç ve Aziz Yıldırım NOW TV'de kozlarını paylaşacak.

Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un kozlarını paylaşacağı canlı yayının saati ve kanalı belli oldu.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ikili saat 22.30'da NOW TV'ye çıkacaklar.

Ancak Aziz Yıldırım'ın yayına moderatörsüz çıkma teklifi kabul görmedi. Tarihi yayının moderatörlüğünü Doğan Şentürk üstlenecek.

Öte yandan Ahmet Ercanlar ise ikili arasındaki tarihi yayının saat 23.00'te Habertürk'te olacağını iddia etti.

NE OLMUŞTU?

Aziz Yıldırım'ın kongreyi terk etmesi üzerine söz alan Ali Koç, "Sayın Başkan çok geç değil. Saat 5'e geliyor. Akşam istediğiniz yerde TV'ye çıkalım. Hadi burada size muhtelif sebeplerden hakkınız yendiğini savunabilirsiniz, bize göre öyle değil, kameralarda kayıtlı mevcut. Bizi çok yere şikayet ettiniz, şimdi de İçişleri Bakanlığı'na şikayet ediyorsunuz. Fırsat bu fırsat. Konuşmanızı yapamadınız. Bu çağrı tarihte son kez olacak, bir daha olmayacak. İstediğiniz yerde akşam buluşalım, söyleyemediklerinizi söyleyin. Ben söyleyemediklerimi yüzünüze bakıp söylemek istiyorum" diyerek Aziz Yıldırım'ı canlı yayına davet etmişti.

Ali Koç'un davetini kabul ettiğini söyleyen Aziz Yıldırım ise, "Sayın Başkan Ali Koç'u aradım. Kendisinin seçeceği bir ulusal kanalda, baş başa, moderatörsüz bir şekilde kendisiyle konuşabileceğimizi ilettim. Kendisinin seçeceği ulusal bir kanalda bu akşam canlı yayına çıkacağız" ifadelerini kullanmıştı..

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