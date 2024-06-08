Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haberi açıkladı

Fenerbahçe'nin merakla beklenen olağan genel kurulunda ilk gün tamamlandı. Gözler tabii ki Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın buluşmasındaydı. Dile kolay tam 6 yıl sonra bir araya gelecekti kulübün iki sembol ismi.

Kongrenin ilk dakikasında sıcak temas sağlandı. Genel kurul divan başkanı Vefa Küçük seçilince, Aziz Yıldırım kürsüyü bastı.

Yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla birlikte geldi, o sırada konuşma yapan Başkanvekili Erol Bilecik'in sözünü kesti. Vefa Küçük'ün "Benden söz almadınız" uyarısına, "Ben söz alırım. Sen seçilmeden oraya oturdun" karşılığını verdi. Ardından bir süre Ali Koç ile görüşüp, protesto için stattan ayrıldı.

Bu gelişme sonrası Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yıllar sonraki ilk buluşması hayal kırıklığı ile sonuçlandı. Ne birbirlerine yaptıkları suçlamalara yanıt verebildiler ne de aklıselim bir tartışma ortamı yaratıp Fenerbahçeliler'in merakla beklediği sorulara yanıt verebildiler.

Kongrenin ilk günü tek taraflı geçti. Ali Koç cephesinde şov yapan isim Acun Ilıcalı oldu. Kürsüye çıktığı andan itibaren ne kadar sevildiği ortadaydı. O da bu sevgiye karşılık "Süper takım" sözü verdi, yaptığı tezahüratla kongre üyelerini tek bir ağızdan "Fenerbahçe" diye bağırmasını sağladı. Kısa süreli de olsa iki tarafı birleştirdi Acun Ilıcalı.

Seçilmesi halinde Ali Koç'un yönetimdeki yıldızının Acun Ilıcalı olacağı ilk günden netleşti. Yıllardır her kesimden büyük beğeni alan Acun Ilıcalı "iş bitirici" tavrıyla dikkat çekiyor. Jose Mourinho'nun gelmesinde rol oynayan önemli isimlerden biriydi. Yıldız transferler konusunda da elini cebine atacağını açık açık ifade etti.

Başkan Ali Koç'un konuşmasında iki dikkat çeken ifade vardı. İlki "Son kez" diyerek Aziz Yıldırım'a yaptığı televizyon çıkma çağrısı, ikincisi de "Birleşelim" ifadesiydi.

"Ben 6 yılda olanların hepsini ben unutmaya razıyım" diyen Ali Koç, Aziz Yıldırım'a, "Siz bende ne suç görüyorsanız her şeyi affedin. Gelin bizden bunu bekleyen milyonlarca taraftarın isteğini yapalım. Elimizden geldiği kadar güç birliği yapalım" dedi.

Bu birleştirici sözlerin ardından Aziz Yıldırım canlı yayın davetini kabul etti. Ali Koç ve Aziz Yıldırım bu akşam saat 22.30'da NOW TV'de bir araya bir araya gelecek. Rating rekorlarının kırılacağı tarihi buluşmadan bir "Güç birliği" çıkar mı göreceğiz.

Ancak bütün Fenerbahçeliler'in bu müjdeli haberi beklediğini çok iyi biliyorum.