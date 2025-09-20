Ali Koç ve Sadettin Saran'dan genel kurul öncesi flaş görüntü!

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, bugün ve yarın gerçekleşecek. Kongrede, mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için birbiriyle yarışacak.

Genel kurulda aidatını yatıran 49 bin 268 üye oy kullanabilecek. Kongre, saat 10.30'da başladı.

BAŞKAN YARIN BELLİ OLACAK

İki gün sürecek genel kurulda başkanlık seçimi için oy verme işlemi, 21 Eylül Pazar günü yapılacak. Oy verme işlemi 10.00-17.00 saatlerinde 50 sandıkta gerçekleştirilecek.

Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün başkanını açıklayacak.

ALİ KOÇ VE SARAN SELAMLAŞTI

Fenerbahçe'nin seçimli olağanüstü genel kurulu öncesi Ali Koç ve Sadettin Saran, selamlaştı. İki ismin sıcak ve samimi bir şekilde selamlaştığı anlar dikkatleden kaçmadı.

İşte o anlar;

???? ???? Fenerbahçe'nin seçimli olağanüstü genel kurulu öncesi Ali Koç ve Sadettin Saran, selamlaştı pic.twitter.com/6imLhl9N9F — AA SPOR (@aa_spor) September 20, 2025

