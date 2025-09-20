Bir Liverpool geleneği! Galatasaray maçı öncesi bu kez de Şampiyonlar Ligi'nde yaptılar

Liverpool, Premier Lig tarihinde art arda dört maçını son 10 dakikada veya uzatmalarda bulduğu galibiyet golleriyle kazanan ilk takım oldu. Kırmızılılar, Bournemouth karşısında 88'de Federico Chiesa ve uzatmada Mohamed Salah’ın golleriyle maçı 4-2 kazandı. Ardından, Newcastle United deplasmanında Rio Ngumoha’nın 90+10. dakikada filelerle buuşturduğu topla karşılaşmadan 3-2'lik galibiyet ile ayrılmayı başardı.

Şampiyonluk yolunda çok önemli karşılaşmada Arsenal karşısında Dominik Szoboszlai’nin 83'teki frikiği Liverpool'a 1-0’lık galibiyeti ve üç puanı getirdi. Merseyside ekibi, Burnley deplasmanında da uzatma dakikalarında Mohamed Salah'ın penaltısıyla mücadeledeki tek golü buldu ve hanesine bir galibiyet ve 3 puan daha yazdırdı.

DEVLER LİGİ'NDE DE AYNI SENARYO!

Liverpool geleneği Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında oynanan Atletico Madrid maçında da sürdürdü. Arne Slot'un öğrencileri, İspanyol devi Atletico Madrid'i 90+2. dakikada dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup etti. Liverpool, 4. dakikada Andrew Robertson, 6. dakikada Mohamed Salah'ın golleriyle 2-0 öne geçti. Atletico Madrid ise Marcos Llorente'nin 45+3 ve 81. dakikalarda filelere gönerdiği toplarla 2-2'yi buldu. Maçta son sözü ise kırmızıların kaptanı Virgil van Dijk söyledi. 90+2. dakikada takımının galibiyet golünü atan Hollandalı savunmacı, hocası Arne Slot'a doğum günü hediyesi verdi. Şampiyonlar Ligi'nin gelecek haftasında İngiliz devi, temsilcimiz Galatasaray'ın konuğu olacak. Atletico Madrid ise Eintracht Frankfurt ile sahasında karşılaşacak.

Galatasaray ile Liverpool, 30 Eylül Salı günü, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. TSİ 22.00'de başlayacak mücadelenin TRT 1 ekranlarından yayınlanması bekleniyor.

