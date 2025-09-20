Filenin Efeleri çeyrek final için parkede!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselerek tarihe geçmeyi hedefliyor.
Ay-yıldızlı ekip, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turunda Hollanda ile karşılaşacak. TSİ 10.30'da başlayacak müsabaka, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.
Şampiyona tarihinde ilk kez 3'te 3 yapan milliler; Kanada, Japonya ve Libya'nın yer aldığı G Grubu'nu namağlup lider tamamladı.
Başantrenörlük görevine Slobodan Kovac geldikten sonra çıkışa geçen A Milli Takım, üç maçta bir set kaybetti. Ay-yıldızlılar, Polonya ve ABD ile sadece bir set kaybeden üç takımdan biri oldu. Milli takım, dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan Japonya ve Kanada'yı 3-0'la yenerek adından söz ettirdi.
Liderlik maçında Polonya'ya 3-1 mağlup olan Hollanda ise B Grubu'nu 2. sırada bitirdi.
TARİHİMİZDE BİR İLK YAŞANABİLİR
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hollanda'yı yenmesi durumunda organizasyon tarihinde ilk kez adını çeyrek finale yazdıracak.
Milletler Ligi'nde bu yıl Hollanda'ya 3-1 yenilen Türkiye, aynı zamanda rakibinden rövanşı almaya çalışacak.
Ay-yıldızlılar, çeyrek finale yükselmesi halinde ise Polonya-Kanada eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
