Fenerbahçe efsanesinden Rafa Silva ve Sergen Yalçın için olay iddia! Beşiktaşlılar çok kızacak

Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Beşiktaş'ın deplasmanda Göztepe'ye 3-0 mağlup olduğu karşılaşmayı TRT Spor ekranlarında değerlendirdi. Yağcıoğlu, Rafa Silva ve Sergen Yalçın hakkında flaş bir iddia dile getirdi.

İşte tecrübeli futbolun adamının yorumlarından öne çıkanlar;

"HAVLU ATAR"

"Beşiktaş, Kayserispor maçını kaybederse ligin 5. haftası itibarıyla havlu atar. Kayserispor’a da kaybettiklerinde 3 deplasman mağlubiyetleri olur ve bu işin sonu çok iyi olmaz. Bu yüzden Beşiktaşlı oyuncuların hepsi aklını başına toplasın, Sergen hoca da iyi hazırlasın kendini."

"SERGEN YALÇIN HAMLE YAPMADI"

"Sergen Yalçın’a bakıyorum; ne saha kenarındaki duruşu ne de oyuna müdahaleleri var. Biz burada seyrediyoruz, o da orada maçı seyrediyor. İlk devre bittiğinde 5-6 oyuncuyu değiştirmek isterdim ama hiçbir hamle yapmadı."

"RAFA SILVA İLE ARASINDA PROBLEM VAR"

"Geçen sezon Rafa Silva’nın kötü oynadığı bir maç hatırlıyor musunuz? Şimdi ise 60. dakikada oyundan çıkıyor. Bu, hocayla arasında bir problem olduğunu gösteriyor. Başakşehir maçında da çıkarmıştı."

"O OYUNCULARA HOCALIK YAPMAK KOLAY DEĞİL"

"Sergen Yalçın, yorumculuk döneminde birçok futbolcuyu çok keskin bir dille eleştirmişti. Şimdi o eleştirdiği oyunculara hocalık yapmak kolay değil. Çünkü kendisi fark etmese bile, oyuncuların yakın çevresinden biri ‘Bak sana ne demişti, gördün mü?’ diyerek eski sözleri hatırlatabilir. Bu da futbolcuların moralini bozabilir."

