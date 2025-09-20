Fenerbahçe yeni transferini açıkladı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe yeni transferini açıkladı!

Fenerbahçe Beko, yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala bir transfer daha açıkladı. Sarı-lacivertliler, Talen Horton-Tucker'i renklerine bağladı.

Fenerbahçe Beko, Talen Horton-Tucker'ı kadrosuna kattığını açıkladı. 24 yaşındaki 1.93 m boyundaki şutör guard, son olarak Chicago Bulls'ta forma giydi.

Talen Horton-Tucker; 2020'de şampiyonluk yaşadığı Los Angeles Lakers, Utah Jazz ve Chicago Bulls formalarıyla 305 NBA maçına çıktı, 19.5 dakika süre alarak 9.2 sayı, 2.6 ribaund ve 2.8 asist ortalamaları tutturdu.

Yangın sonrası gelen mucize! Yangın bitti, umut başladı
AKP’li başkanların istifa sebepleri ortaya çıktı! Şamil Tayyar ‘mevzu derin’ dedi…
40 metrelik falezlerde temizlik operasyonu
Kapadokya'nın kalbi yıkıldı! Tarihe karıştı: Kalıntıları Göreme'yi sardı
Yıldız Tilbe aldığı hediye sonrası fenalaştı! Konserde korku dolu anlar
