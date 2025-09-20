Nihat Kahveci Göztepe-Beşiktaş maçı sonrası isyan etti! Duyanlar inanamadı: Önerisini duyanlar şok oldu

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu. Bu mücadelenin ardından spor yorumcusu Nihat Kahveci, mücadeleyi yorumlarken, dile getirdiği öneri ise adeta olay oldu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'ın Göztepe'ye 3-0 yenildiği maçı Nihat Kahveci Kontraspor kanalında yorumladı. Kahveci'nin sözleri sosyal medyada viral oldu.

İşte o yorumlardan öne çıkanlar;

"SERGEN YALÇIN DAHA AĞIR KONUŞURDU"

"Necip Uysal, 1 senedir yoktu yürüyemiyor ama ben onu suçlayamam. Onun yüzünden yenilmedi. Sosyal medyaya bakıyorum Necip'i biçmişler. Felix'in, Paulista'nın, Gökhan'ın suçu yok mu? Bilal'i saymıyorum çırpındı ama onun dışında kim iyi oynadı? Beşiktaş kadrosu isim olarak kötü mü ya! Rıdvan Yılmaz hazırsa Jurasek'in yerine oynaması lazım. Rafa Silva top oynamayı unutmuş. Bir takım 4 pas yapamaz mı? Sergen Yalçın, şu an benim yorumcu koltuğumda olsa daha ağır konuşurdu bu Beşiktaş’a."

"BEŞİKTAŞ DEPLASMANA GİTMESİN"

"4 maçta 6 puanı var Beşiktaş'ın! Beşiktaş deplasmana gitmesin, yasaklansın böyle oynuyorsa. Alanya deplasmanı ilk yarı felaket, ikinci yarı toparladı dedik bir geçişten gol yedi 2-0 oldu. İçeride Başakşehir maçı, tempoyu övdük, girilen pozisyonu övdük. Beşiktaş'ı 2 maç üst üste övmek yasak mı? Yasakladıysanız söyleyin."

