Ali Koç yazdığı teşekkür mektubu Fenerbahçe taraftarını duygulandırdı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından futbol dünyası Omuz Omuza yardım kampanyasında 850 milyon TL toplayarak depremzedelerin yaralarını sardı.

Yardım kampanyasında canlı yayınlanan programa katılarak Ali Koç’a bağlanan Ergünler Lojistik Sahibi Faysal Ergün, 3 milyon TL bağışta bulunmuş, Acun Ilıcalı’nın da araya girmesi ile rakam 5 milyon TL’ye çıkartılmıştı.

ALİ KOÇ'TAN DUYGULANDIRAN MESAJ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Ergün’e yazdığı teşekkür mektubunda, “6 şubat 2023 tarihinde merkezi Kahramanmaraş olan ve 11 ilde hissedilen, ülkemizi yasa boğan deprem felaketi hepimizi derinden sarstı. Yaşanan deprem felaketinin ilk gününden itibaren ülkemizin yaralarını hep birlikte sarmak ve afet bölgelerimizdeki halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere elbirliği ile çalışmalar yaptık. Ülkemize duyduğumuz sorumlulukla deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın acısını kalbimizde hissederek hayata geçirdiğimiz Fenerbahçe Konteyner Kent Projesi bağış kampanyamıza katıldığınız için teşekkür ederim” ifadeleri kullanıldı.



