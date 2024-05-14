Samsun’da FETÖ’den gözaltına alınan 4 kişiye adli kontrol

Cumhuriyet Başsavcılıkları, MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen "KISKAÇ-15" operasyonlarında 62 ilde FETÖ tarafından devletin çeşitli kademelerine yerleştirilmesi planlanan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 544 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından da 4 kişi yakalanmıştı.

KOM Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemede ifade veren FETÖ şüphelileri, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.