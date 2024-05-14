Etten daha ucuza gelen ıstakozları buldu. Herkes en az 1 kilo alıyor

AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Monaco’da bir yat kulübünde paylaştığı ıstakoz infial yaratmıştı. Uzun bir süre Türkiye’nin gündemini meşgul eden olay, AKP’nin içinden bile tepkilere yol açmıştı. Bursalı’ya partisinden ve çeşitli kesimlerden istifa çağrıları gelmişti.

Şebnem Bursalı çığ gibi büyüyen tepkiler üzerine 14 Nisan günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tüm kamuoyundan özür diledi.

ERDEM'DEN AKP'Lİ SİYASETÇİLERE: "UZAKDOĞU’DA ISTAKOZ FİYATLARI GAYET UYGUN"

Kutlu Parti Kurucular Kurulu Üyesi Ahmet Erdemli, Malezya gezisi esnasında, lüks yaşamdan ödün vermeyen bazı AKP’li milletvekilleri için ıstakoz fiyatlarını araştırmayı da ihmal etmedi.

Erdemli, kayda aldığı söz konusu videoda, AKP’li siyasetçiler için çok uygun bir yerde olduğunu belirterek, tezgah başında bekleyen satıcıya 1 kilo ıstakozun ne kadar fiyata satıldığını sordu.

Satıcının 1 kilo ıstakoz fiyatının 30 dolar yani güncel kur ile yaklaşık 970 TL olduğunu öğrenince fiyatın, AKP’li siyasetçiler için on numara olduğunu belirtti.

AKP’li siyasetçilerin ıstakozu sevdiğini öne süren Erdemli, uzak doğuda ıstakoz fiyatlarının gayet iyi olduğunu söyledi.