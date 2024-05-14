Dursun Özbek'ten flaş Erden Timur açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Habertürk'te katıldığı programda gündeme dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

Özbek, Erden Timur ve Okan Buruk ile ilgili de konuştu.

Dursun Özbek'in açıklamaları şöyle;

''RİVA BİZE 170 MİLYON DOLAR KAR SAĞLADI''

"Biz projeleri genel kurullarda, divanlarda anlattık. Genel kurullar ve divana gelmeyenler Riva sorusu soruyorlar. Riva'da inşaata başlamadan evvel, projeyi kendi içinde geliştirdik. 1400 villanın yapılacağı proje haline geldi. Bunu şu düşünceyle, aşağı yukarı 1 milyon 100 bin metrekare ham bir alan, hiçbir şey yok. Bu işi yapmak için, bu işe ehil, parasal yönden kuvvetli bir firmanın girmesi lazım. Bir inşaatı yapmak yetmiyor, bir de pazarlama firması lazım. O gün itibarıyla revaçta olan Emlak Konut. İstanbul'un en revaçta projelerinde hep 'Emlak Konut güvencesiyle' yazar.

Her ne projeyi yapıyorsam, delikli kuruşun dahi Galatasaray'ın kursağına gitmesine çalışıyorum. Bunu yapabileceğim en sağlam firma devlet. Devletin organizasyonu en büyük, en lüks binalarda. O maksatla gerekli temasları yaptım. Riva'yı başlattık. Yüzde 50-60'lık kısmı yapıldı, inşaat devam ediyor. Şu anda orası yaşıyor, oturanlar var. Yaşam başladı. 1400'e gelmedi sadece. 700-800'de kaldı, gerisi devam ediyor. Bugüne kadar bitmiş olan şey, ülkenin ekonomik koşulları, bankaların konut kredilerini kesmesi satış hızını yavaşlattı. Yoksa bugüne kadar çoktan bitmişti. Riva bize ne sağladı? Riva bize 170 milyon dolar kar sağladı. Bugün gidin Konsorsiyum bankalarına, genel müdürleriyle konuşun, 'Hangi kulübün finansal yapısı daha düzgün' deyin, hepsi Galatasaray der.''

''PROJE DEVAM EDİYOR''

''Riva'dan beklentim, 170 kazandık ne kadar bekliyoruz? Şu an anlatıyorlar, ironik anlatıyorlar. 125 villa daha var, yapılacak ve Galatasaray'a ait olacak. Bunu cari fiyatla çarparsan 2-3 milyar TL yapıyor. Gelecek bir para var ama proje devam ediyor.''

''SÖZÜME İNANARAK HEPSİ GELDİ''

''Galatasaray'da yaptığımız işleri, yapacağımız projeleri anlatırken 'Biz Galatasaray'ı bir yere getirmek istiyorsak önce bir barışacağız' diyoruz. Geldiğim günden beri söylüyorum, bir sevgi iklimi yaratmak için çalışıyoruz. Alınan skordan, yapılan işlerden daha önemlisi bu. Bu barışı sağlayamazsam hiçbir şeyi yapabilme kabiliyetim yok. Birinci günden beri dilimizden düşürmedik, bu küskünlükler bitsin. İnsanlarla, eski başkanlarla konuşuyorum. 'Amacımız Galatasaray'ı iyi günlere taşımak' diyoruz. Böyle bir fikir birliği varsa, hedef aynıysa biz niye kavga, çekişme içine girelim. Ben bunları tüm eski başkanlara, Fatih Hoca'ya anlattım. Ben bu göreve bunun için geldim. Ben Galatasaray'da birlik ve beraberliği sağlamak, tek yumruk haline getirmek için geldim. Bunu yaparsak sportif manada bileğimizi kimse bükemez dedim. Bu yüzden Kemerburgaz'da temel atma törenine herkesi davet ettim. Sözüme inanarak hepsi geldi. Birbiriyle küs olanlar da geldi.''

ERDEN TİMUR AÇIKLAMASI

''Erden Timur kardeşim benim. 7 sene önceki başkanlığımda kendisine rica ettim, geldi ve bizim forma sponsorumuz oldu. Galatasaray'ı seven, önemli bir arkadaş. Galatasaray sevdalısı bir arkadaş. Buna hiç kimsenin diyeceği laf yok. Bizim yönetimde bazı konularda ayrışmalar olabilir, herkesin aynı şeyi düşünmesini bekleyemezsin. Bizim kültürümüzde ayrı şeyler düşünebiliriz, uygulamada konsensüsü sağlayıp ona göre hareket etmesini bilen bir camiayız. Fikir ayrılığı gönül ayrılığı değildir. Erden Timur benim kardeşimdir. Kulübe hizmet etmiştir. Her zaman Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecektir. Kimse bu manada bir fitne edebiyatı, dezenformasyonla bu işi başka seviyeye çekmesin.

Florya konusunda fikir ayrılığımız var, evet. Kendisi de dedi, 'Böyle yaparsak riskli, böyle yaparsak riskli değil' dedi. Biz riski kaldıracak bir sistemle gidelim, benzer seviyede Galatasaray'a fayda gelsin, iş bitsin diyorum. İki yıllık dönemlerle çalışıyoruz. Önümüzdeki Florya'ya başlasak, 2 senede bitmiş olmayacak. 2 senede Florya'yı öyle bir yola sokalım ki gelen yönetimler razı olsun. Erden Bey ile bu konuda fikir ayrılığımız vardır ama gönül ayrılığımız yoktur. Biz 2 senedir sırt sırta çalışıyoruz ve başarılıyız. Bu seviyede bir ayrılık olsa Türkiye'de hangi yönetim böyle başarılı olabilir. Burada Galatasaray'ın menfaatlerini düşünüyoruz, biz bir şeyin peşindeyiz, sevgi iklimini bu kulübe yerleştirdik. Ne derin ayrılıklarını bir araya getirdik.''

Erden Timur geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Dursun Başkan ile Florya konusunda farklı düşünüyoruz kesinlikle ama yönetimde yer almamamın sebebi Florya konusu değil." demişti.

''OKAN BURUK İLE DEVAM EDECEĞİZ''

"Futbolda çok başarılıyız. Okan Buruk ile devam edeceğiz. Galatasaray'daki hayalim, Avrupa'da şampiyonluk yaşamak ve Türkiye'de 5. yıldızı takmak."