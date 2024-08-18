Ali Koç'a saldıran şahıs serbest bırakıldı

Süper Lig'de dün oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçında Ali Koç, deplasman tribününe alınmayan Fenerbahçeli taraftarlar için deplasman tribününe gidip taraftara destek oldu.

Ali Koç'un deplasman tribününe gitmesi sonrası Göztepeli taraftarlar yabancı maddeler attı.

Daha sonrasında Ali Koç ve ekibi soyunma odasına gittiği sırada arkadan gelen şahıs tarafından ittirildi ve yere düştü.

Bu saldırı sonrası oyun kısa süreliğine dururken, şahıs apar topar sahadan dışarı alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Ali Koç'a saldıran F.Ö, gözaltına alındı.

Daha sonrasında tutuklanma talebiyle savcı tarafından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI!

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Mahkeme, F.Ö.'yü tutuklamaya gerek görmedi ve adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Bu karar sonrası Fenerbahçe taraftarı adeta çıldırdı.

EV HAPSİ KARARI!

F.Ö ev hapsi ile cezalandırıldı.