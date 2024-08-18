Samsunspor'dan Ali Koç açıklaması

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Samsunspor'dan Ali Koç açıklaması

Samsunspor Kulübü, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la ilgili açıklama yaptı.

Samsunspor Kulübü, İzmir'deki Göztepe maçında şişe yağmuruna tutulan ve arkadan itilince yere düşen Ali Koç'la ilgili açıklama yaptı.

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklama şöyle:

"Türk futbolunda şiddetin her zaman karşısında durduğumuzu belirtir; Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç’a yapılan saldırıyı şiddetle kınar, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. 2024/25 futbol sezonu özelinde, Türk futbolunun tüm paydaşlarını birlik, bütünlük ve sükunete davet ederiz."

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