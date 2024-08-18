Samsunspor'dan Ali Koç açıklaması

Samsunspor Kulübü, İzmir'deki Göztepe maçında şişe yağmuruna tutulan ve arkadan itilince yere düşen Ali Koç'la ilgili açıklama yaptı.

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklama şöyle:

"Türk futbolunda şiddetin her zaman karşısında durduğumuzu belirtir; Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç’a yapılan saldırıyı şiddetle kınar, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. 2024/25 futbol sezonu özelinde, Türk futbolunun tüm paydaşlarını birlik, bütünlük ve sükunete davet ederiz."