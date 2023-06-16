Ali Koç'la ilgili flaş Fatih Terim ve Icardi sözleri. Fatih Altaylı açıkladı

Gazeteci Fatih Altaylı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la ilgili çarpıcı yorumda bulunurken, Fatih Terim ve Icardi'yi önerdi

Ali Koç'la ilgili flaş Fatih Terim ve Icardi sözleri. Fatih Altaylı açıkladı

Gazeteci Fatih Altaylı, kendi adını taşıyan internet sitesinde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'la ilgili çok çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

Dün bir dijital yayın yapan spor yazarı Serhat Ulueren’in davetini kıramayarak, bir yayınına konuk oldum.

Serhat ve stüdyodaki gençler sordu.

Ben de yanıtladım. 2 saat kadar konuştuk.

Sorulardan biri, “Ali Koç’un yerinde olsanız ne yapardınız?” oldu.

Aslına bakarsanız Ali Koç’un yerinde olsam Fenerbahçe’ye başkan falan olmazdım.

Cebinden yüz milyonlarca dolar para vereceksin, ondan fazlasını ortağı olduğun şirketlerden kulübe aktaracaksın, üstelik de bunu yaparken Sermaye Piyasası Kurulu’na aykırı hareket ederek risk alacaksın, geceni gündüzüne katıp çalışacaksın, özel hayatını yok edeceksin, durduk yere stres sinir sahibi olacaksın, normal hayatta asla muhatap olmayacağın insanlar karşına gelip senden hesap soracak, bir de üzerine küfür yiyeceksin.

Gerçekten delilik alameti.

Ama madem bu işe bir kere girdin.

O zaman bu sezon sonu itibarı ile şunu yapardım.

Bir, Fatih Terim’e reddedemeyeceği bir teklif yapar, takımın başına getirirdim.

Galatasaray tribünlerinin en büyük efsanesine, imparatorlarına Fenerbahçe forması giydirirdim.

İki, PSG’nin kapısını çalar İcardi’nin bonservisini PSG’den alır, futbolcuya da yıllık 10 istiyorsa 10, 15 istiyorsa 15 verip Fenerbahçe’ye getirirdim.

İyi ki, Ali Koç değilim o ayrı!

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