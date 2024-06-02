Ali Koç'tan Aziz Yıldırımı çıldırtacak açıklama

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Ali Koç'tan Aziz Yıldırımı çıldırtacak açıklama

Jose Mourinho ile anlaşan Ali Koç seçimdeki rakibi Aziz Yıldırım'ı eleştirdi.

İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından ışık hızında Jose Mourinho'yu duyuran Fenerbahçe'de başkan Ali Koç açıklamalarda bulundu.

AZİZ YILDIRIM'DA VAAT ETMİŞTİ

Ülker Stadyumu'nda düzenlenecek olan imza töreni öncesi konuşan Ali Koç Portekizli teknik direktörü getirmeyi vaat eden rakibi Aziz Yıldırım'a göndermede de bulunmayı ihmal etmedi.

"SANKİ BAŞKALARI SAYESİNDE GELDİ"

Mourinho'nun gelmesinin kendi başarılarının olduğunun altını çizen Ali Koç, "Biz getireceğiz dersek getiririz ama imza atmadan ağzımızı açmayız. Öyle bir hava yaratılıyor ki sanki başkaları sayesinde Mourinho buraya geldi" ifadelerini kullandı.

HEDEFİ AVRUPA

Mourinho'nun neden Fenerbahçe'yi tercih ettiğine dair de konuşan Ali Koç, "Mourinho'ya neden biz, diye sordum. 'Türkiye'de tek hedefim şampiyon olmak değil. Avrupa'da başarılı olup orada da başardı dedirtmek için geliyorum.' dedi" sözlerini sarf etti.

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