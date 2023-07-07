Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'la ilgili flaş iddialar. Çok sert konuştu

Editör: Ufuk Cingöz

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, İstanbul Fenerbahçeliler Derneği’nin açılışında konuştu. Sarı lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım’ı hedef alan Koç’un sözleri Haber Global’da yer aldı. Yıldırım’a sert yanıtlar veren Ali Koç, ”Türkiye Kupası’nı kazanamasaydık 2-3 bin kişilik yürüyüş düzenleyeceklerdi” dedi.

İşte Ali Koç'un açıklamaları;

-Fenerbahçe'de adeta bir paralel kulüp yapılanması söz konusu! 20 senesini Fenerbahçe'ye vermiş, Fenerbahçe için hapis yatmış, Fenerbahçe için çok büyük işler yapmış ama son yıllarda şirazesi kaymış eski başkanımızın kendini tekrar iktidara getirebilmesi için son 5 yılda gizli, kapalı kapılar arkasında son 1 buçuk 2 yılda bir nebze daha açık, son günlerde daha da açık bir şekilde eski yöneticiler, eski kulüp çalışanları bazı dernekler, federasyon ziyaretleri, Ankara ziyaretleri. Birlik ve beraberlik diyoruz bir ve bütün olmamız lazım diyoruz. Fenerbahçe bir bütün olduğu zaman yıkamayacağı başaramayacağı hiçbir şey yoktur diyoruz ama bunu kesinlikle sağlayamıyoruz.

-Kendim için söylüyorum Allah beni hiçbir zaman inşallah şöyle bir duruma düşürmez. Fenerbahçe'nin başarısızlığından, Fenerbahçe'nin kötü gidişatından keyif alan, stratejisini bunun üstüne kuran, geleceğini bunun üstüne inşa eden bir insan inşallah ben olmam. Ben olmayacağımı biliyorum ama büyük konuşmamak lazım. Büyük konuşmamak lazım olduğunu da gördüklerimden anlıyorum. 20 yıllık Fenerbahçe başkanının böyle bir duruma düşeceği kimin aklına gelirdi?

-Siz biliyor musunuz biz 3 Temmuz'da dahi beraber hareket edemedik. Kulübün tarihinin en önemli davası olan 3 Temmuz'da bile beraber hareket edemiyoruz beraber strateji yapamıyoruz mahkemelerde beraber hareket edemiyoruz. Bir tarafta Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimi ve öbür tarafta onlar… Bu nasıl bir kinmiş nasıl bir nefretmiş bu nasıl bir hazmedememekmiş ki Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe Spor Kulübü tarihinin en önemli olayında bile eski başkan ve ekibi ve mevcut başkan ve yönetimi beraber hareket edemiyor.. Bunu vicdanı olan her Fenerbahçeli düşünsün.

-İş öyle bir noktaya geldi ki yeni stratejileri bizi hükümetle kafa kafaya getirmek. Beni 3 Temmuz'da kulübü yalnız bırakmakla suçluyorlar! Ben 3 Temmuz'da ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Şu an Aziz Yıldırım'ın yanında olan bazı isimlerin neler yaptığını da iyi biliyorum. Bizim o süreçlerden geçerken kulübün içinde kaç kişi olduğumuzu çok iyi biliyorum. Bana kaçtı diyorlar, kaçtı konumuna getirmek istiyorlar. Yeni lafları biz FETÖ ile kavga ettik mevcut yönetim iktidar ile kavga ediyor. Yeni piyasaya sundukları servis ettikleri durum bu. Yazık! Günah! Yalan, iftira.

-Hatırlarsanız biz aday olduğumuz zaman Ali Koç siyasete girmek istiyor konusunu işlediler. Ne yazık ki zaman zaman buna inanan insanlar da oldu. 101 gerçek kişi öyle sosyal medyadaki troller sahta hesaplar falan değil 101 gerçek kişi beni CİMER ve BİMER'e aynı metinle şikayet etmişler. Bugün CİMER'e biri şikayet edildiği zaman nasıl devlet harekete geçiyor biliyorsunuz.

-Sayın Aziz Yıldırım son dönemde yine aktif. Kendisi keşke gelip bizim toplantılarımızda, YDK'mızda, Mali Genel Kurulumuzda konuşsa! Kendisi değil miydi dışarıda muhalefet etmeyin, hainlik yapmayın, gelin buraya, genel kurullara, mali genel kurula burada konuşun diyen… Ama sen bu cesareti gösteremiyorsun. Bizim en zayıf olduğumuz senin de kendini kudretli gördüğün bir dönemde açık açık davette bulunduk. Zamanında biri çıksaydı hemen kongreye gidecektik. Bu çocuk oyuncağı değil ki hemen kimse çıkmazsa ben çıkarım, yok üniversite yaparım okul yaparım. Size üniversiteyi anlatayım. Biz göreve geldik benim ilk resmi Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı olarak yaptığım toplantı YÖK başkanına gitmekti, niye? 1 hafta sonra üniversiteyi katalogları çıkacaktı ve Fenerbahçe Üniversitesi onun içinde olacaktı kontenjanlar için.

-Ne bir binamız var ne beş kuruş paramız var, 56 tane hoca stadın altında penceresiz bir yerde çalışıyorlar yapıyorlar. Gittik YÖK başkanına dedik ki ne olur 1 sene daha bize süre verin biz Fenerbahçe'nin markasına hiçbir şekilde eğitim veremeyiz diye. Sağ olsunlar yaptılar. Diyor ki üniversiteyi bize verin biz yapalım. Baktık kaç para toplanmış üniversiteye diye 1,2 Milyon, 600 bini Vefa Küçük'ten, 600 bini de bir genç hayırsever babasının ismini bir amfiye koymak için, üniversitenin bir yerine koymak için vermiş. Yönetiminden bir kuruş para koymamış şimdi diyor ki üniversiteyi biz yapacağız. Üniversiteyi biz yapamayacaktık ne yaptık bir marka ile iş birliği yaptık.

-Türkiye Kupası'nı kazandık suç işlemişiz keşke kazanmasaydık çünkü taraftar gruplarından biliyorum 2-3 bin kişilik yürüyüş düzenlemeye çalıştılar. Türkiye Kupası'nı kazanamasaydık Aziz başkan geri dön bizi bırakma diye organizasyon yaptıracaklardı. Böyle bir şeyi organize etmişti, düşünebiliyor musunuz Fenerbahçe'nin mutsuzluğu ve başarısızlığı üzerinden bir strateji kurmanın nasıl bir iştir bu. İlerleyen günlerde bunları daha net bir şekilde söyleyeceğim ama söylerken de içim sızlıyor. Böyle bir yol yürümüşüz, 3 Temmuz'u yaşamışız, savaşmışız, mücadele etmişiz, iyi günümüz kötü günümüz olmuş, şimdi gelmişiz rakiplerle mi mücadele edelim eski başkanla mı mücadele edelim onun kararını vermeye çalışıyoruz.