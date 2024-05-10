Fatih Altaylı Galatasaray'daki kirli çamaşırları açıkladı

Galatasaraylı gazeteci Fatih Altaylı, Sarı Kırmızılı kulübün iç durumu hakkında dikkat çekici yorumlarda bulundu.

Altaylı "Galatasaray'da kirli bir siyaset var" derken Sarı Kırmızılı yönetimi kızdıracak açıklamalarıyla dikkat çekti.

İŞTE ALTAYLI'NIN GÜNDEM YARATAN SÖZLERİ:

Galatasaray'da kirli bir siyaset söz konusu.

Bu siyaset, kişilerin Galatasaray'a olan bağlılığı ya da performansıyla ilgili değil, tamamen farklı meselelerle alakalı.

Erden Timur'a hak ettiği değer verilmiyor.

Onu sevmeyebilir veya onunla çalışmak istemeyebilirsiniz, ancak kulüp içinde onun hakkında asılsız dedikodular yapmak ve ardından kamuya açık ortamlarda samimi davranmak çelişkilidir.

Fatih Altaylı gelecekle ilgili yorumda bulunurken "Erden Timur'un gelecekte yer almasına ihtimal vermiyorum" dedi.

Altaylı, "Erden Timur'un Sportif A.Ş.'de görev almasına ihtimal vermiyorum, çünkü yönetim bunu istemiyor.

Yönetimin isteksizliği, onun hakkında sürekli olumsuz söylentiler yaymalarından anlaşılıyor" diye konuştu.