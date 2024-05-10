İsrail’in Gazze için gerçek planı ortaya çıktı. Kapalı kapılar ardında bu planlar konuşuluyor

Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e gerçekleştirdiği saldırı sonrası İsrail ordusu Gazze’yi adeta yerle bir etti. İsrail’in saldırıları kısa zamanda bir insanlık dramına dönüşürken 30 binin üzerinde Gazzeli hayatını kaybetti. Ayrıca milyonlarca sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı.

İsrail’in saldırıları adeta bir etnik temizlik ve soykırım boyutuna ulaşılırken Tel Aviv yönetimi ise bunun bir ‘İnsanı operasyon’ olduğunu savunuyor. Ancak İsrail’in kapalı kapılar ardında konuştuğu iki planı ortaya çıktı.

Prof. Dr. Sedat Laçiner, YouTube kanalında paylaştığı videoda İsrail’in 2 farklı planı konuştuğunu söyledi. Laçiner, iki planın da Gazze’yi Filistinlilerden ‘temizlemeyi’ amaçladığını vurguladı.

Laçiner’in paylaştığı bilgilere göre İsrail’in ilk planı Gazzelileri Refah’a doğru sürerek Mısır’ın almasını sağlamak. Bu durumda yaklaşık 1,5 milyon Gazzeli Mısır’a sürülecek. Ancak Mısır, hiçbir şekilde Gazzelilerin gelmesini istemiyor. Hatta ülkelerindeki Filistinlileri çıkarmaya çalışıyor. Prof. Dr. Laçiner, Mısır’ın ülkelerine Filistinlilerin getirilme çabalarını ‘Savaş sebebi’ olarak sayacağını ve Camp David’de imzalanan anlaşmadan çekilmekle tehdit ettiğini vurguladı. Ancak Mısır’ın bu sert çıkışının bir ‘Blöf’ olduğunun altını çizdi.

Prof. Dr. Laçiner, Mısır planının uygulanmaması durumunda alternatif olarak Filistinlileri Gazze’nin küçük bir bölgesinde toplamayı planladığını söyledi. Laçiner, bunun için Gazze’nin Akdeniz kıyısında yer alan El-Mavasi bölgesinin seçildiğini belirten Laçiner, İsrail’in burada dev bir çadır kent kuracağını ve Gazzelilerin hiçbir şekilde binalarda yaşamasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Prof. Dr. Laçiner, söz konusu planların İsrail’de özellikle dinci partiler tarafından konuşulduğunu belirterek kapalı kapılar ardında Mısır ve ABD ile temasların sürdüğünü sözlerine ekledi.