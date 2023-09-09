Ali Koç'tan güç zehirlenmesi değişikliği

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Fenerbahçe'de Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu'nda başkanlık süresinin kısıtlanacağını açıklandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Güç zehirlenmesinin önüne geçmek. 4 sene çarpı 3 dönem ile 12 yılla sınırlanıp 1 dönem ara vermekti. 3 yılı 4 yıla çıkaramadık kanun gereği. 3 sene çarpı 4 dönem ile sınırlı bir başkanlık süresi getirdik ki güç zehirlenmesinin önüne geçelim." dedi.

SADE TÜZÜK GELİYOR

Eşit şartlarda yarışmanın altını çizen Ali Koç, "Tüzüğümüzün daha demokratik, sade, anlaşılır hale getirilmesine çalışılmıştır. Önümüzdeki seçimlerde başkanlığa aday olanlar eşit şekilde yarışacaklar. Kim yarışıyorsa yarışsın mevcut başkan ile adaylar eşit şartlarda yarışacak." ifadelerini de kullandı.