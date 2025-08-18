Ali Koç'tan seçimi kazandıracak transfer! Fabrizio Romano açıkladı: Kimse bunu beklemiyordu

Orta saha arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-lacivertliler, İngiltere Premier Lig'de forma giyen başarılı oyuncu içingörüşmelere başladı.

FENERBAHÇE'DE EDSON ALVAREZ SESLERİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun istediği 27 yaşındaki Meksikalı önlibero Edson Alvarez için kulübü West Ham ile görüşmelere başladı. Haberde, Jose Mourinho'nun oyuncuyu kadrosunda görmeyi çok istediği ifade edilirken 27 yaşındaki oyuncuya eski kulübü Ajax'ın da dahil olduğu Avrupa'dan birkaç takımın da talip olduğu öne sürüldü.

KULÜBÜ YOLLARINI AYIRMAK İSTİYOR

West Ham United, Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Álvarez'i bu transfer döneminde takımdan göndermeyi planlıyor. West Ham United Teknik Direktörü Graham Potter ile sorunlar yaşayan futbolcu, West Ham'ın sezon öncesi kampına dahil edilmemişti.

AJAX İLE AVRUPA'YA ADIM ATTI

24 Ekim 1997 doğumlu Edson Alvarez, profesyonel kariyerine 2016 yılında Meksika'nın America kulübünde başladı. 2019'da America'dan, Ajax'a 15 milyon euro bonservis bedeli ile transfer oldu.

Hollanda'da dört sezon geçirdikten sonra Premier Lig'in köklü ekibi West Ham United 38 milyon euro vererek onu kadrosuna kattı. Geçen sezon 24 maçta forma giyen Alvarez 1 asist yaptı ve 5 karşılaşmada sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Edson Alvarez, geçtiğimiz hafta oynanan Sunderland'ın 3-0 kazandığı mücadelede kadroya dahil edilmemişti.

