Ali Koç'u ziyaret ettiler. Hiç ummadığı bir hediye verdiler

Kaynak: Patronlar Dünyası
Ali Koç'u ziyaret ettiler. Hiç ummadığı bir hediye verdiler
Açtığı imam hatip okullarıyla tanınan İlim Yayma Cemiyeti Ali Koç'u ziyaret etti. Ziyaretin samimi bir havada geçmesi ve Koç’a verilen hediye dikkat çekti.

1951 yılında kurulduğu günden bugüne değin 100'ü aşkın sayıda imam hatip okulu açan İlim Yayma Cemiyeti, Koç Holding Başkan Vekili Ali Koç'u Koç Holding merkez binasındaki ofisinde ziyaret etti.

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Ziyarete katılan isimler İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, Genel Başkan Yardımcısı Dr. İsrafil Kışla ve Genel Müdür Mesud Tan oldu.

Ziyaret esnasında Yusuf Tülün, vakfın faaliyetlerine dair Ali Koç'a bilgi verdi.

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Cemiyetin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre samimi bir havada geçen ziyaret sonrasında Ali Koç’u bir sürpriz bekledi.

Ali Koç'un dedesi iş insanı Vehbi Koç'un 1967 yılında İlim Yayma Cemiyeti'nde verdiği iftara dair bir belge takdim edildi.

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Yine Vehbi Koç'un o dönem İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı olan Vehbi Bilimer'e gönderdiği mektubun yer aldığı bir tablo da torunu Ali Koç'a hediye edildi.

Ziyaretçileriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Ali Koç’un fotoğrafları vakıf tarafından paylaşıldı.

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1951'DEN BERİ FAALİYETTE

1951 yılında İstanbul'da temelleri atılan İlim Yayma Cemiyeti, kamu yararına faaliyet gösteren bir dernek adıyla kuruldu. Vakıf, özellikle eğitim alanında faaliyet gösterirken çok sayıda öğrenciye barınma hizmeti ve karşılıksız burs desteği sağlıyor.

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