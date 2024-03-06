Ali Koç kameraların önünde açıkladı

İstanbul Fenerbahçeliler Derneği'nin açılışında konuşan Ali Koç birkaç gün içinde basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

Şampiyonluk yarışıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullanan Ali Koç, "Şampiyonluk, iyilik, kötülük, adil rekabet vs vs. Birkaç gün içinde bir basın toplantısı ya da bir TV programı olacak. Beni orada iyi dinleyin" dedi.



"BÖYLE GİTMEYECEK"

Sarı - Lacivertlilerin başkanı ayrıca "Fenerbahçe'nin her türlü başarısı pek çok zorluk altında olmuştur. Bugün futbolun geldiği nokta, her anlamda, medya, taraftar, yönetenler, yöneticiler, federasyonlar, hakemler... Her anlamıyla yerlerdeyiz.

İster istemez bu girdabın içine giriyoruz. Sportif rekabet mi yapıyoruz çirkinlik rekabeti mi yapıyoruz iletişim savaşı mı yapıyoruz, belli değil. Bu gidişat böyle gitmeyecek.

Bu gidişat böyle devam ederse Fenerbahçe için her türlü zorluk önüne çıkacaktır. Birçok sebebi var. Birkaç güne anlatacağım. Dikkatle dinleyin." ifadelerini kullandı.