Ali Koç'un isteği şaşkına çevirdi. O maçın ertelenmesini istedi

Spor Toto Süper Lig'i kazanan Galatasaray ve Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, sezonu oynanacak Süper Kupa finali ile açacaklar. Ancak maçın tarihi belli değil.

FİNALİN ERTELENMESİNİ İSTEDİ

Öte yandan Fenerbahçe cephesinde bazı iddialar dolaşmaya başladı. İddialara göre; Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa maçının Ağustos yerine Ocak ayında oynatılmasını istiyor. Ülke puanının Türk futbolu adına kritik olduğunu belirten Ali Koç, Süper Kupa Finali'nin Ocak ayında yapılacak olmasının hem Fenerbahçe hem de Galatasaray adına daha faydalı olacağını belirtti.

AVRUPA LİGLERİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Ali Koç, Belçika ve Hollanda takımlarının Avrupa Kupaları'nda başarılı olması adına gerektiği zaman lig maçlarını ertelediğini emsal gösterdi. Bazı kaynaklar ise Fenerbahçe'nin yeni transferler sebebiyle hazır olmadığını ve Galatasaray'ın oturmuş kadroya sahip olduğu için Ali Koç'un derbiyi ertelemek istediği iddia edildi.

Kaynak: Habersarıkırmızı