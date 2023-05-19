Ali Koç'un Jesus'a verdiği söz ortaya çıktı

GOAL Brasil, Fenerbahçe'nin Jorge Jesus ile sözleşme yenilemek için güçlü takviyeler yapma sözü verdiğini açıkladı.

Ali Koç'un Jesus'a verdiği söz ortaya çıktı

Fenerbahçe Jorge Jesus'un takımdaki geleceği merak edilirken Brezilya basınından flaş bir açıklama geldi.

Sarı lacivertlilerde sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Portekizli teknik adamın sözleşme uzatma konusundaki belirsizlik devam ediyor.

GOAL Brasil, Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'un sözleşme teklifini uzatmak için önemli takviyeler yapma sözü verdiğini açıkladı.

Haberde sezon başında takım kurulurken Jorge Jesus'un bazı isimlerin transfer edilmesini istediği ancak bu transferlerin gerçekleştirilemediğine yer verildi.

Öte yandan transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler ile Ryan Kent, Dominik Livakovic ve Mehdi Taremi gibi isimlerle adı anılıyor.

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