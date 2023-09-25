Ali Mahir Başarır ve Armağan Çağlayan arasında Kılıçdaroğlu kavgası

Armağan Çağlayan ve Ali Mahir Başarır arasında sosyal medyada Kemal Kılıçdaroğlu'nun, genel başkanlığı üzerinden "Demokrasi" tartışması yaşandı.

Ali Mahir Başarır ve Armağan Çağlayan arasında Kılıçdaroğlu kavgası

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Malatya İl Başkanlığının, Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen olağan kongresinde konuştu.

Başarır konuşmasında, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na televizyonda, kongrelerde, sokakta, il teşkilatlarında hiç kimseye saygısızlık yaptırmam. Bu partinin demokrasi geleneği var” ifadeleri kullandı.

Başarır’ın bu sözlerine Armağan Çağlayan, X (Twitter) üzerinden yanıt verdi.

Çağlayan, Başarır’ı etiketleyerek, “Demokrasi geleneği olan partide bir tek istifa geleneği yok. Bravo güzel gelenek! Yersen demokrasi geleneği!” dedi.

Çağlayan’a cevap veren Başarır ise, “Armağan bey bir nezaket ve saygıdan bahsediyorum; her eleştiriye evet, ama genel başkan ve genel başkan adaylarımıza kimse hakaret etmemeli” diye yazdı.

Başarır’ın cevabı üzerine Çağlayan, “Peki seçmene olan nezaket ne olacak Ali Mahir Bey? Genel Başkanın hak ettiği nezaketi, seçmem hak etmiyor mu?” yanıtını verdi.

Çağlayan’ın sorusuna Başarır ise “Kesinlikle ediyor ve tüm eleştirileri saygıyla karşılıyorum inanın Armağan Çağlayan” dedi.

Çağlayan, cevap üzerine, “Peki çok teşekkürler Ali Mahir Bey. Sevgiler saygılar” yazdı

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