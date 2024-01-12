CHP'li Mahir Başarır PM toplantısında çıkan adaylık tartışması hakkında konuştu

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CHP'li Mahir Başarır PM toplantısında çıkan adaylık tartışması hakkında konuştu
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP'nin yerel seçimlerde yarışacak adayların belirlendiği Parti Meclisi toplantısında gergin anların yaşandığı iddialarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

CHP'nin yerel seçimlerde yarışacak adayların belirlendiği Parti Meclisi'nde (PM) çıkacak adaylara itirazlar nedeniyle gergin anlar yaşandığı iddiaları ortaya atılmıştı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Bilecik'te partisinin Belediye Başkan Adayı Melek Mızrak Subaşı'nın aday tanıtımında basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır PM'de yaşanan tartışmaları doğrulayarak,"Bir tartışma oldu evet ama milletvekili ile bir kelime diyalogum olmadı" ifadelerini kullandı.

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"BİR TARTIŞMA OLDU EVET AMA MİLLETVEKİLİ İLE BİR KELİME DİYALOGUM OLMADI"

Başarır, PM'de bir tartışma olduğunu fakat milletvekili ile diyaloğunun olmadığını belirterek 20 metre bile birbirimize yaklaşmadık dedi. Milletvekilini uzaktan gördüğünü söyleyen Başarır, daha sonra bağrışma seslerini duyduğunu o sırada kendisinin salonun arkasında olduğunu söyledi.

Başarır, "Sadece üzülüyorum bir tartışma olabilirdi olsaydı söylerdim. Parti meclisinde o sıra hafif bir ara vardı, daha sonra dışarıda bağırmış evet ama dediğim gibi kendisi ile bir diyalogum olmadı" ifadelerini kullandı.

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