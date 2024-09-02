Ali Mahir Başarır ve Mustafa Varank'tan 'teğmen' kavgası. Hakaretler havada uçuştu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ali Mahir Başarır ve Mustafa Varank'tan 'teğmen' kavgası. Hakaretler havada uçuştu

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atması, AKP Milletvekili Mustafa Varank ve CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır arasında gerilim oluşturdu.

Törende teğmenler, kılıçlarını kaldırarak Cumhuriyet yemini etmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende, AKP Milletvekili Mustafa Varank, teğmenlerin bu davranışını eleştirerek, "Askerlik kurumu kural ve disiplin gerektirir. Üniforma giyen kişi slogan atamaz, korsan yemin töreni düzenleyemez" dedi.

Varank, CHP'yi vesayet dönemine özlem duymakla suçladı ve "Mustafa Kemal'in itleri" ifadesini kullananlarla iş birliği yapmakla itham etti.

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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise Varank'a yanıt vererek, "Siz, Mustafa Kemal’in askeriyiz diyen teğmenlerden rahatsız olan, 'keşke Yunan kazansaydı' diyenlerden medet uman tiplerdensiniz. Ortada korsan bir yemin yok, yıllardır yapılan bir Subaylık yemini var" dedi.

Başarır, Varank'ın provokatörlük yaptığını iddia etti.

Varank, Başarır ve CHP yöneticilerini "beyni emcüklenmiş" olarak nitelendirerek, "Türk ordusuna 'satılmış' diyebilecek kadar ileri giden CHP yöneticilerinin, Mustafa Kemal Paşa'nın adını istismar ederek vesayetçilik heveslerini hortlatmaya çalıştıklarını" söyledi.

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Başarır ise Varank'a tekrar yanıt vererek, "Sen o kadar utanmaz, iki yüzlü bir insansın ki suçsuz bir kadının dahi sözlerini istismar edebiliyorsun. İşinize gelince Gazi Mustafa Kemal Paşa diyorsunuz, işinize gelmeyince de hakaret ediyorsunuz. Asıl vesayetçilik, ABD’ye gidip maklube sofralarında ülke dizayn edenlerdir" ifadelerini kullandı.

Başarır, Varank ile aynı sırada oturmaktan utanç duyduğunu belirtti.

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