Ali Yerlikaya acı tabloyu duyurdu. İki günün bilançosu korkunç

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kurban Bayramı'nın ilk iki gününde meydana gelen kaza sayısını sosyal medya sayfasından duyurdu. Yerlikaya ve o kazalarda toplam 16 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 9 günlük bayram tatilinin ilk iki gününde meydana gelen kaza sayısını açıkladı. Yerlikaya, ilk 24 saatlik süre içerisinde 726 trafik kazası meydana geldiğini ve kazalar sonucunda 11 kişinin hayatını duyurdu. İkinci günün bilançosuyla trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 16 çıktığını belirten Ali Yerlikaya vatandaşları hız ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı. Bakan Yerlikaya Bayram tatilinin ilk iki gününde meydana gelen kazalarda toplam 2716 kişinin yaralandığını da açıkladı.