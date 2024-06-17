Ali Yerlikaya acı tabloyu duyurdu. İki günün bilançosu korkunç

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ali Yerlikaya acı tabloyu duyurdu. İki günün bilançosu korkunç

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde trafik kazası sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1295 yaralının olduğunu açıkladı. Bayram tatilinin ilk iki gününde ise kaza nedeniyle toplamda 16 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 716 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kurban Bayramı'nın ilk iki gününde meydana gelen kaza sayısını sosyal medya sayfasından duyurdu. Yerlikaya ve o kazalarda toplam 16 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 9 günlük bayram tatilinin ilk iki gününde meydana gelen kaza sayısını açıkladı. Yerlikaya, ilk 24 saatlik süre içerisinde 726 trafik kazası meydana geldiğini ve kazalar sonucunda 11 kişinin hayatını duyurdu. İkinci günün bilançosuyla trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 16 çıktığını belirten Ali Yerlikaya vatandaşları hız ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı. Bakan Yerlikaya Bayram tatilinin ilk iki gününde meydana gelen kazalarda toplam 2716 kişinin yaralandığını da açıkladı.kaza-fotororo55.jpg

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