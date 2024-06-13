Ali Yerlikaya açıkladı. 10 bin gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Kurban Bayramı tatili boyunca günlük 37 bin 810 olmak üzere, toplam 66 bin 92 personelin görev yapacağını belirtti. Ayrıca Yerlikaya, bayramda "1063 radar, 290 ortalama hız ihlal tespit sistemi, 318 elektronik denetim sistemi 24 saat esaslı çalışacak" dedi

10 BİN GÖZALTI

Öte yandan Yerlikaya, son 1 yılda 585 organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Bakan, 1 yılda 10 bin 285 kişi gözaltına alındığını vurguladı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında “1 yılda organize suç örgütlerine yönelik 1451 operasyon yapıldı, 10 bin 285 kişi gözaltına alındı, 3 bin 891’i tutuklandı, 585 organize suç örgütü çökertildi. 106 milyar lira değerinde mal varlığına el konuldu.” İfadelerini kullandı.

Yerlikaya 1 yılda FETÖ’ye yönelik 5 bin 543, DAEŞ’e yönelik 1607, sol terör örgütlerine yönelik 614 operasyon yapıldığını ve 49 üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiğini de aktardı.

Bakan "1 yılda 119’u bombalı olmak üzere 160 terör eylemi önlendi" dedi.

İçişleri Bakanı, 1 yılda uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik 44 bin 937, kullanıcılara yönelik 246 bin 491 operasyon yapıldığını da bildirdi.

ÜLKESİNE DÖNEN SURİYELİ SAYISI

Yerlikaya, son 1 yılda 103 bin 45 Suriyelinin gönüllü şekilde ülkesine döndüğünü söyledi. Ayrıca 1 yılda 191 bin 450 kaçak göçmenin sınırdan geçişinin engellendiğini de belirtti.