Ali Yerlikaya bilançoyu açıkladı. 10 ayda 454 suç örgütü çökertildi

81 ilde Mahzen operasyonları devam ediyor. Bakan Yerlikaya son yapılan Mahzen operasyonuna dair açıklamaları sosyal medya hesabından duyurdu. Bursa merkezli 7 ilde yapılan Mahzen-32 operasyonunda cezaevinde olan Ümit Saral’ın kardeşi olan Hakkı Saral’ın yöneticisi olduğu Organize Suç Örgütü çökertildi.

24 şahıs bu operasyonlar sonucunda yakalandı.

10 AYDA 454 ÖRGÜT ÇÖKERTİLDİ

Yerlikaya son 10 ay içerisinde yapılan Organize Suç Örgütü operasyonlarının detaylarını açıkladı. Bu operasyonlarda 454 suç örgütü çökertildi. Toplamda ise bin 204 operasyon düzenlendi. 8 bin 260 şüpheli yakalanırken bunlarda 3 bin 58’i ise tutuklandı.

Yerlikaya bugün açıkladığı operasyonların sonucunda ise toplamda 15 ruhsatsız tabanca ve çok sayda çek ve senet, bununla beraber nakit paraya el konulduğunu belirtti.