Ali Yerlikaya hakkında alınacak kararı açıkladı. Miyase İlknur canlı yayında duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ali Yerlikaya hakkında alınacak kararı açıkladı. Miyase İlknur canlı yayında duyurdu

Gazeteci Miyasa İlknur’un iddialarına göre, önümüzdeki ayın başında yeni bir 'Emniyet müdürleri kararnamesi' yayımlanacak ve Ali Yerlikaya’nın da görevden alınabileceği konuşuluyor.

Gündem Özel programına konuk olan Miyase İlknur hem emniyet hem de Ali Yerlikaya ile ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu.

Ankara emniyeti hallaç pamuğu olacak, Ali Yerlikaya da gidebilir" diyen Miyase İlknur “Bir Bakan, Ayhan Bora Kaplan'dan devletin güvenlik güçleri çok aciz kalmış gibi bir suç örgütü liderinden yardım alıp TRT'ye gidebiliyorsa bu hukuk önceden oluşmuştur.” İfadelerini kullandı.

İlknur devamında ise Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına değinerek “Aldığım yeni bir bilgiye göre önümüzdeki ayın başında yeni bir 'Emniyet müdürleri kararnamesi' yayımlanacak. Ankara polisini hallaç pamuğu gibi atacaklarmış. Bir rivayete göre Ali Yerlikaya'nın da gideceği söyleniyor" şeklinde bomba bir iddia da bulundu.

“KIRMIZI BÜLTENLE ARANANLAR BİLE TÜRKİYE'DE YAKALANIYOR”

Gazeteci İlknur, Ayhan Bora Kaplan’ın suçlara Soylu’nun görevden alınınca birden bulaşmadığını akrtardı.

Devamında İlknur “Bütün suç örgütü liderlerinin neden bütün devlet liderleri ile fotoğrafı var? Ben gazeteci olarak AKP'li bakanlardan randevu alamıyorum da bu adamlar nasıl alıyorlar? Biz devleti bilen insanlarız. Bunların her şeyi bağlantılı ama düğünlerinde aynı mekanlarda karşılaşınca 'tesadüf' diyorlar. Kırmızı bültenle arananlar bile Türkiye'de yakalanıyor." dedi.

yeni-icisleri-bakani-ali-yerlikaya-kimdir-kariyeri-ve-hayati.jpg

NELER OLDU?

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasını yürüten polislerden 4’ü tutuklanmıştı. Soruşturma üzerinden hükümete kumpas kurulacağı iddiaları gündemi sallamıştı.

Ali Yerlikaya’nın “Hükümete oyunlar yapılıyor” mesajının ardından siyaset gündemi iyice çalkalanmıştı.

Davanın merkezindeki Serdar Sertçelik’in elektronik kelepçeyle yurtdışına kaçışı ve sonrasında ‘polisin kendisinden iktidar mensuplarına yönelik suçlamada bulunmasını istediği’ iddiası kafaları karıştırmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gece yarısı MİT Başkanı Kalın ve Adalet Bakanı’nı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasıyla ilgili görüşmek için Saray'a çağırmıştı. Toplantıda Ali Yerlikaya'nın olmaması dikkat çekmiş ve çeşitli dedikoduları da beraberinde getirmişti.

ksjsck.jpg

İlgili Haberler
Efsane Emniyet Müdürü Sadettin Tantan: Tek amaçları Ali Yerlikaya’yı görevden aldırmak
Ali Yerlikaya açıkladı. 74 şüpheli yakalandı
Son Haberler
5 ilde sahte altın takı üretip piyasaya süren şebekeye operasyonda 17 tutuklama Gündem
5 ilde sahte altın takı üretip piyasaya süren şebekeye operasyonda 17 tutuklama
Onur Akay'a Bu kadir Doğulu bu da tarikat için diyerek saldırdılar Magazin
Onur Akay'a Bu kadir Doğulu bu da tarikat için diyerek saldırdılar
Zehir taciri tutuklandı Gündem
Zehir taciri tutuklandı
EKPSS sonuçları açıklandı Gündem
EKPSS sonuçları açıklandı
Köpeğe çarpmak istemedi 11 yaşındaki kızı öldü. Böyle acıyı kimse yaşamasın Gündem
Köpeğe çarpmak istemedi 11 yaşındaki kızı öldü. Böyle acıyı kimse yaşamasın
Mardin’de 80 dönüm buğday ekili alan alev alev yandı Gündem
Mardin’de 80 dönüm buğday ekili alan alev alev yandı
Dünyayı sarsan davada yeni gelişme. Komşusunun bodrumunda 26 yıl esir tutulmuştu Dünya
Dünyayı sarsan davada yeni gelişme. Komşusunun bodrumunda 26 yıl esir tutulmuştu