Ali Yerlikaya hakkında alınacak kararı açıkladı. Miyase İlknur canlı yayında duyurdu

Gündem Özel programına konuk olan Miyase İlknur hem emniyet hem de Ali Yerlikaya ile ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu.

“Ankara emniyeti hallaç pamuğu olacak, Ali Yerlikaya da gidebilir" diyen Miyase İlknur “Bir Bakan, Ayhan Bora Kaplan'dan devletin güvenlik güçleri çok aciz kalmış gibi bir suç örgütü liderinden yardım alıp TRT'ye gidebiliyorsa bu hukuk önceden oluşmuştur.” İfadelerini kullandı.

İlknur devamında ise Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına değinerek “Aldığım yeni bir bilgiye göre önümüzdeki ayın başında yeni bir 'Emniyet müdürleri kararnamesi' yayımlanacak. Ankara polisini hallaç pamuğu gibi atacaklarmış. Bir rivayete göre Ali Yerlikaya'nın da gideceği söyleniyor" şeklinde bomba bir iddia da bulundu.

“KIRMIZI BÜLTENLE ARANANLAR BİLE TÜRKİYE'DE YAKALANIYOR”

Gazeteci İlknur, Ayhan Bora Kaplan’ın suçlara Soylu’nun görevden alınınca birden bulaşmadığını akrtardı.

Devamında İlknur “Bütün suç örgütü liderlerinin neden bütün devlet liderleri ile fotoğrafı var? Ben gazeteci olarak AKP'li bakanlardan randevu alamıyorum da bu adamlar nasıl alıyorlar? Biz devleti bilen insanlarız. Bunların her şeyi bağlantılı ama düğünlerinde aynı mekanlarda karşılaşınca 'tesadüf' diyorlar. Kırmızı bültenle arananlar bile Türkiye'de yakalanıyor." dedi.

NELER OLDU?

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasını yürüten polislerden 4’ü tutuklanmıştı. Soruşturma üzerinden hükümete kumpas kurulacağı iddiaları gündemi sallamıştı.

Ali Yerlikaya’nın “Hükümete oyunlar yapılıyor” mesajının ardından siyaset gündemi iyice çalkalanmıştı.

Davanın merkezindeki Serdar Sertçelik’in elektronik kelepçeyle yurtdışına kaçışı ve sonrasında ‘polisin kendisinden iktidar mensuplarına yönelik suçlamada bulunmasını istediği’ iddiası kafaları karıştırmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gece yarısı MİT Başkanı Kalın ve Adalet Bakanı’nı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasıyla ilgili görüşmek için Saray'a çağırmıştı. Toplantıda Ali Yerlikaya'nın olmaması dikkat çekmiş ve çeşitli dedikoduları da beraberinde getirmişti.