Ali Yerlikaya, Hatay'da başlayan orman yangınındaki son durumu açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'ın Belen ilçesinde başlayan orman yangınını söndürme çalışmalarının yoğun biçimde devam ettiğini belirtti.

"TEDBİR AMAÇLI VATANDAŞLARIMIZIN TAHLİYELERİ DEVAM ETMEKTEDİR"



İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Tarım ve Orman Bakanlığımızın Hatay Belen’de başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları yoğun biçimde devam etmektedir. Hatay Valiliğimiz, AFAD ve güvenlik birimlerimizce; Müftüler, Soğukoluk ve Benlidere mahallelerimizde riskli olan yerlerden başlayarak tedbir amaçlı vatandaşlarımızın tahliyeleri devam etmektedir. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme derhal başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.