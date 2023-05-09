Ali Yeşildağ iktidara yakın isimlerin eşcinsel ilişkilerini iddia edince Canan Kaftancıoğlu olay gönderme yaptı

Ali Yeşildağ iktidara yakın isimlerin eşcinsel ilişkilerini iddia edince Canan Kaftancıoğlu “Kişilerin yönelimlerinden size ne, bize ne?” diyerek tepki gösterdi.

Ali Yeşildağ iktidara yakın isimlerin eşcinsel ilişkilerini iddia edince Canan Kaftancıoğlu olay gönderme yaptı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, siyasilerin cinsel yönelimlerine dair yorumlar yapılan paylaşımlara karşı sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Videolar havada uçuşuyor siyasetçilerin tercihi ya da cinsel yönelimlerine dair… Kişilerin yönelimlerinden size ne, bize ne? Hepimizi ilgilendiren ise yönelimleri değil, o kişilerin başkalarının tercihlerine laf edip, etmedikleri… Kim bunu yapmışsa oy vermezsiniz olur biter.

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NE OLMUŞTU?

İş insanı Ali Yeşildağ, çektiği ifşa videolarında Erdoğan'a ve AKP'ye yakın siyasetçilerin eşcinsel ilişki yaşadığını iddia etmişti.

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