Yunanistan’da Yargıtay Türkiye’de gündem olan açıklamalar yapan Yeşildağ’ı Türkiye’ye iade kararı aldı

Yunanistan'da Yargıtay, geçen sene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kendi kardeşleri hakkında yolsuzluk iddialarında bulunarak gündeme yaratan Ali Yeşildağ'ı Türkiye'ye iade etme kararı verdi.

Yargıtay, Yeşildağ'ın Türkiye'nin iade başvurusuna yaptığı itirazı yeterli bulmadığını açıklasa da, Yeşildağ, Adalet Bakanı George Floridis'in kararı onaylaması durumunda Türkiye'ye iadesi onaylanacak.

Yunanistan'ın önde gelen yayın organlarından Kathimerini'nin aktardığına göre Yeşildağ ve ailesi, bakanın onay vermesi durumunda iadeyi durdurmak için Danıştay'a başvurmaya hazırlanıyor.

2023'ün Kasım ayının ortasında Yunanistan sınır güvenliği, 54 yaşındaki Yeşildağ'ı Ferecik'in kırsal bölgesinde bulmuş ve Türkiye-Yunanistan sınırını yasa dışı şekilde geçtiğini belirlemişti. Yunan polis memurları, Yeşildağ'ın 1986 yılında 17 yaşındayken işlediği iddia edilen soygun ve cinayet suçlarından dolayı hakkında Türkiye tarafından çıkarılmış bir Interpol yakalama emri olduğunu açıklamıştı.

Ali Yeşildağ, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski koruması Hasan Yeşildağ'ın kardeşi.

NE OLMUŞTU

Geçen mayıs ayında hakkında "FETÖ soruşturması" başlatılmasından dolayı yurtdışına kaçan Cevheri Güven’in Youtube kanalında konuşan Ali Yeşildağ, Antalya Havalimanı işletmesi ihalesi için, "Çelebi grubu 4 milyar dolar teklif edecekti 5 milyar dolara kadar çıkacaktı. Bana da aracılık için 30 milyon dolar teklif ettiler, az para değil kabul ettim. Ancak Mücahit Aslan'ın yönlendirdiği süreçte Çelebi grubu 'eksik evrak' iddiasıyla ihale dışı bırakıldı. İhale İbrahim Çeçen ve yabancı ortağına 3 milyar dolara verildi. Tayyip Abi 1 milyarı indirdi" iddiasında bulunmuştu.

İddia sahibinin, Erdoğan’ın en yakınındaki isimler arasında yer alan, bünyesinde Akşam, Güneş, Star gazeteleri ile 24 TV ve 360 TV kanallarını da bulunduran Türk Medya grubunun sahibi Hasan Yeşildağ’ın kardeşi Ali Yeşildağ olması tartışma konusu olmuştu.