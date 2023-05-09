Bülent Arınç: Ali Yeşildağ'ın iddiaları incelenmeli!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen, Türk Medya Grubu’nun sahibi iş insanı Zeki Yeşildağ’ın kardeşi Ali Yeşildağ, sosyal medyada iktidara yönelik açıklamalarıyla gündeme oturmuştu.

Yeşildağ son olarak Antalya Havalimanı’nın ihalesinde 1 milyar dolarlık yolsuzluk yapıldığı iddia etmişti.

AKŞENER ÇAĞRI YAPMIŞTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yeşildağ’ın iddiaları hakkında Erdoğan’a çağrıda bulunarak; “İki de bir kasetten bahsediliyor. Recep bey, var mıdır yok mudur ortada belli olmayan kasteten bizatihi bahsediyorsun da dün en yakın aile dostunuz, seninle beraber hapse giren, Yeşildağ ailesinin bir ferdi kaset yayımladı.” demişti.

ARINÇ’TAN BOMBA AÇIKLAMA: ARAŞTIRILMALI

Gazete Duvar'a konuşan, TBMM eski Başkanı ve AKP’li Bülent Arınç, Ali Yeşildağ’ın iktidara yönelik dile getirdiği iddialarla ilgili yargının ve kolluk kuvvetlerinin gereğini yapması gerektiğini söyledi.

"Kamuoyunu meşgul eden bu tür sözler iz bırakabilir. Biz temiz toplum iddiasıyla ortaya çıkmış bir partiyiz. Bunun üzerine gölge düşürecek bir takım olayların mutlaka araştırılması ve sorumluların ortaya çıkarılması gerektiğine inanıyorum" diyen Arınç, Yeşildağ'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili iddiaları hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın veya bir başkasının isimleri karıştırılarak yapılan bu açıklamalara sadece üzüntü duyuyorum. Ama suç iddiası ve isnadında bulunmaları karşısında hem yargı makamlarının hem de kolluk kuvvetlerinin gerekeni yapması doğru olur diye düşünüyorum"

'DOĞRU OLMAMASINI TEMENNİ EDERİM'

"Türkiye'de, özellikle son zamanlarda, seçime yakın tarihlerde bir takım insanlar Youtube'dan videolar yayınlayarak, bir kısmı dışarıdan bir kısmı içeriden bağlantılı olarak çok ciddi iddialar ortaya koyuyorlar. Bunların doğruluk derecesini bilmem. Doğru olmamasını da temenni ederim" diyen Arınç, söz konusu iddiaların doğruluğu durumunda gereğinin yapılması gerektiğini, yanlış veya maksatlı bir şekilde ortaya atılmış olması halinde ise bunun kamuoyuna ilan edilmesinin önemli olduğunu belirtti.

'SEÇİME KADAR MÜMKÜN DEĞİL AMA...'

İddialarla ilgili incelemelerin 14 Mayıs'taki seçimlere kadar yapılmasının mümkün olmadığına vurgu yapan Arınç, "İlgili makamlar gerekli soruşturmayı yapmalıdır, sonuçlarını da kamuoyuna açıklamalıdır. Bunlar seçime kadar olacak şeyler değilse bile, devletin kurumlarının bu konulardaki hassasiyetini her zaman için göstermesini beklerim" diye konuştu.

Sözlerine "Gerekli soruşturma ve incelemeyi yapmakla sorumlu olanların bu işi ciddiye almadıklarını veya bu konuların doğru olmadığına inandıklarını düşünüyorum" diyerek devam eden eski TBMM Başkanı şu uyarıyı da yaptı:

"Kamuoyunu meşgul eden bu tür sözler iz bırakabilir. Dolayısıyla biz temiz toplum iddiasıyla ortaya çıkmış bir partiyiz. Yıllardan beri de çıkar amaçlı suç örgütleriyle mücadele etmiş bir partiyiz. Bunun üzerine gölge düşürecek bir takım olayların mutlaka araştırılması ve sorumluların ortaya çıkarılması gerektiğine inanıyorum."

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Millet İttifakı’nın İstanbul mitinginde dile getirdiği rüşvet iddiasını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı korumak gerekçesiyle, “karşılıksız çek suçu kurgulayarak” Pınarhisar Cezaevi’ne girerek kendisiyle birlikte hapis yatan Hasan Yeşildağ’ın kardeşi Ali Yeşildağ öne sürdü.

Ali Yeşildağ, Antalya Havalimanı işletmesi ihalesi için özetle, "Çelebi grubu 4 milyar dolar teklif edecekti 5 milyar dolara kadar çıkacaktı. Bana da aracılık için 30 milyon dolar teklif ettiler, az para değil kabul ettim. Ancak Mücahit Aslan'ın yönlendirdiği süreçte Çelebi grubu 'eksik evrak' iddiasıyla ihale dışı bırakıldı. İhale İbrahim Çeçen ve yabancı ortağına (ihaleyi TAV grubu kazanmıştı/T24) 3 milyar dolara verildi. Tayyip Abi 1 milyarı indirdi" iddiasını öne sürdü.

İddianın, Erdoğan’ın en yakınındaki isimler arasında yer alan, bünyesinde Akşam, Güneş, Star gazeteleri ile 24 TV ve 360 TV kanallarını da bulunduran Türk Medya grubunun sahibi Hasan Yeşildağ’ın kardeşi Ali Yeşildağ’dan gelmesi tartışma yarattı.

"TAYYİP AĞABEY İLE 50 MİLYON DOLARLIK BİR ADAMIN ARSASINA ÇÖKTÜK"

Öte yandan bahse konu videonun giriş bölümünde Yeşildağ'ın "Tayyip ağabey ile 50 milyon dolarlık bir adamın arsasına çöktük" sözleri de sosyal medyada çokça paylaşıldı.

Sosyal medyada dolaşıma gire videoda şu ifadeler kullanılıyor:

"Yaşadıklarımı, bana yapılan haksızlıkları size bir dizi video çekerek derdimi anlatmak istedim. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ben bu videolarımda Sayın Cumhurbaşkanımıza hitaben değil aile büyüğümüz olan Tayyip ağabeye hitaben konuşacağım. Onun için beni bu konudan dolayı cumhurbaşkanımıza nasıl konuşursun… Tabii ki hakaret olmayacak yadırgamayın. Bir de şunu belirtmek istiyorum ayrıca benim hiçbir sosyal medyada hesabım yoktur adıma kayıtlı. Gençlerin tabiriyle klasik boomer’ım ben. Şimdi size bu videolardan parça parça Tayyip ağabeyle yaptıklarımız… Zeki Yeşildağ’la, Hasan Yeşildağ’la… Ben onların üçte bir ortağıyım. Bu ortaklıklarımız nereden hangi olaylarla başlamıştır. Ben işlerin kuruluşunda neredeyim? Bir bakanla yüzde 50 ortaklık yaptım. Tayyip Ağabey’le 50 milyon dolarlık bir tahsilat yaptık. Hatta tahsilat değil resmen adamın arsasına çöktük."

ALİ YEŞİLDAĞ KİMDİR?

Ali Yeşildağ Rizelidir. 1961’de doğmuştur. Yeşildağ’ın 1990 yılından itibaren halı saha işletmeciliği, gıda ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren şirketleri vardır.

Ali Yeşildağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cezaevi yıllarındaki koruması Türk Medya Grubu patronu Hasan Yeşildağ ve Zeki Yeşildağ’ın kardeşidir. Ali Yeşildağ’ın abisi Hasan Yeşildağ ise Star, Akşam ve Güneş gazeteleri ve 24 ile 360 televizyonlarının sahibidir.